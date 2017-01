Uudised

Mullaselgrootute uurimine tõi tunnustuse

Kolmapäev, 25. jaanuar 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 25. jaanuar 2017. Foto on illustratiivne Saaremaa omavalitsuste liidu poolt välja kuulutatud uurimistööde aastakonkursile laekus möödunud aasta lõpuks 15 uurimistööd.



Kõige suurem konkurents oli seekord naturalia valdkonnas ehk Johann von Luce nimelisele auhinnale, ütles SOL-i büroo direktor Veiko Viil.



Oskar Kallase nimeline auhind antakse tööle “Kuressaare vanem ajalugu”, autor Kalle Kesküla. “Tegemist on põhjaliku tööga, mis tutvustab huvitavalt ja terviklikult Kuressaare linna arengulugu.



Raamatu loomisse on lisaks kaasatud teisi ajaloolasi ning Kesküla koostajana on nende töö oskuslikult ühtlaseks tervikuks voolinud,” selgitas otsust konkursi komisjon koosseisus Raido Liitmäe, Tiia Leppik, Kaia Eelma, Raivo Peeters, Piret Pihel, Priit Penu ja Olavi Pesti.



Johann von Luce nimeline preemia anti tööle “Metaanilagukattega Kudjape prügilat asustavate mullaselgrootute loomade liigiline mitmekesisus ja arvukus”, autorid Rasmus Vendel ja Martin Leepre.



Komisjoni hinnangul on tegu 8. klassi õpilaste poolt väga hästi tehtud uurimistööga.



“Töö on põhjalik, ülevaatlik ja aktuaalne. Mullaselgrootute uurimine ei ole lihtne ülesanne, nõuab mitmesuguste oskuste omandamist, töökust, süsteemsust ja koostööd,” leidis komisjon.



Nimelise auhinna suurus on 500 eurot. Konkursil võidetud auhinnad ja preemiad antakse kätte 1. veebruaril kell 16 maavalitsuse saalis.





Premeeritud uurimistööd

200 € – “Karjatamise mõju Loode tammiku loopealsele”, autor Katrina Kaasik

200 € – “Tärklist sisaldava Maxima komposteeruva kilekoti materjali ja kolme uudse LDPE ning tselluloosstearaadi komposiidi anaeroobne lagunemine aktiivmudas”, autor Brita Laht

200 € – “Pisikesed teod Saaremaa rannaniitudel”, autorid Diana Alt ja Elo Nõmm

200 € – “Pliidid Saaremaa kodudes”, autor Sander Teras

100 € – “Hambaprobleemide profülaktika Saaremaa ühisgümnaasiumi 5.–9. klasside õpilaste seas”, autor Hanna Keidong

