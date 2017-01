Uudised

Metsaühing kahtlustab nime kuritarvitamist (3)

Kolmapäev, 25. jaanuar 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 25. jaanuar 2017. Foto on illustratiivne MTÜ Saaremaa Metsaühing andmetel on keegi soovitanud selle juhatuse liiget metsamaa omanikule, et saaks viimase nõusse ja hakata tema maatükil puid maha võtma.



“Tahaksime lehe kaudu informeerida metsaomanikke. Nimelt on meie nimel jällegi hakatud metsades toimetama ja selle vältimiseks soovime inimesi teavitada,” ütles MTÜ Saaremaa Metsaühing juhatuse liige Mati Schmuul.



Schmuuli väitel on konkreetselt tema nime kasutatud soovitajana inimesele, kelle maal taheti metsa maha võtta. “Läbi minu on tulnud tööpakkumine ja selle kaudu on soovitatud minna inimese juurde tööd tegema,” kirjeldas Schmuul. Keegi olevat tema nimel soovitanud Leisi vallas Purtsa külas metsamaa omaniku lankidel tööd teha. “Tahtsime ise seal toimetada ja aegunud metsateatise asemel uue võtta, kuid teised mehed jõudsid ette,” rääkis Schmuul.



Tema teada toimetab Leisis Lääne Metsamajanduse OÜ. Äriregistri andmetel on selle ettevõtte ainsaks juhatuse liikmeks Elvis Kavak. Tema juhitav Sikassaare Metsad OÜ, mis jäi paljudele võlgu, on pankrotis.



“Lääne Metsamajandus ei tegele Leisi vallas Purtsa külas hetkel puude mahavõtmisega ja veel vähem ei tee me mitte mingisugust koostööd Mati Schmuuliga,” kinnitas Lääne Metsmajanduse OÜ Meie Maale.



Vastavalt MTÜ Saaremaa Metsaühingu 2016. aasta üldkoosoleku otsusele on MTÜ Saaremaa Metsaühingu juhatusse valitud Kaido Humal (juhatuse esimees), Ilmo Torn ja Mati Schmuul. Juhatuse liikmeil on õigus esindada ja allkirjastada lepinguid MTÜ Saaremaa Metsaühingu nimel.



