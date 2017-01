Uudised

Feng sulgeb uksed (2)

Kolmapäev, 25. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 25. jaanuar 2017. Kaupluse Feng klienditeenindaja Aile Eldemeel tõdes, et sulgemiseelne soodusmüük tõi lettide äärde kohati päris parajad järjekorrad. FOTO: Valmar Voolaid Pea neli aastat Kuressaare kesklinnas Humana kaupluse ja kangapoega samas majas tegutsenud Hiina riiete pood Feng sulgeb jaanuari lõpus uksed.



Kaupluse klienditeenindaja Aile Eldemeel kinnitas, et otsis sotsiaalmeedia kaudu esmaspäeva õhtul ruumide tühjakstegemiseks abikäsi. Eile pärastlõunaks olid mehed leitud.



60-protsendilise allahindlusega lõpumüük oli eile kauplusesse kohale meelitanud rohkelt inimesi ning sagimist kohapeal jagus. Eldemeel tõdes, et kohati tekkis kassa ette ka ostusabasid.



Ta lisas, et teadaolevalt peaks koht peatselt remonti minema ja seetõttu lõpetati nendega leping. Praegu pole kauplusele uut rendipinda veel leitud.



“Kui kuskil tekib sobiv koht, avame taas uksed,” oli ta kindel ning lisas, et pood sobiks just peatänava äärde, et ka turistid Fengi üles leiaksid.



Saaremaa tarbijate ühistu hallatava hoone esindaja, STÜ juhatuse esimees Kalle Koov nentis, et Tallinna tänava 1 hoone kõnealune osa on antud pikaajalisele rendile Compakt Kinnisvara OÜ-le. Remondiplaanidest pole Koov enda sõnul kuulnud.



