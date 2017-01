Uudised

Salme kooli direktori kohale üks avaldus (6)

Kolmapäev, 25. jaanuar 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 25. jaanuar 2017. Kalmer Poopuu. FOTO: Valmar Voolaid Salme vallavalitsusele laekus Salme kooli direktori leidmiseks välja kuulutatud avaliku konkursi dokumentide esitamise tähtajaks, 23. jaanuariks vaid üks avaldus.



Meie Maa andmetel kirjutas ainsana avalduse praegune direktori kohusetäitja Raivo Kallas. Ta ise on varem ajalehele öelnud, et kandideerib kindlasti direktori ametikohale.



Edasi kutsub vallavanem Kalmer Poopuu kokku konkursikomisjoni, mis vaatab esitatud dokumendid üle. “Kuna on üks kandidaat, siis võibolla teema otsuse ka ära,” ütles Poopuu. Kandidaadi üle hääletamine on salajane.



