Uudised

Smokie tuleb Kuressaarde

Teisipäev, 24. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 24. jaanuar 2017. Martin Bullard. Rokkmuusika legend Smokie annab käesoleva aasta suvel Eestis kolm kontserti, Kuressaare lossi hoovis astutakse üles 6. augustil.



Üle 30 aasta maailma lavadel figureerinud Smokiet saab 4. augustil kuulda ka Kasepääl ning 5. augustil Kärdla laululaval. Peo eelsoojendaja on Karl-Erik Taukar Band.



Oma esimese kontserdi Eestis andis Smokie 1991. aastal. Hiljem on kollektiiv külastanud Eestit korduvalt.



“Seekord jõuame kohtadesse, kus Smokie pole varem kunagi käinud. Esitusele tulevad kõik ansambli hitid läbi aastakümnete,” selgitas kontserdi korraldaja Aarne Valmis.



“Pea kõikjal, kus me oleme käinud, naudivad inimesed õhtut nii väga, et öö lõppedes arutavad kõik juba järgmise aasta kontserdi korraldamist. Ju me oleme siis head,” rääkis Smokie liige Martin Bullard.



Smokie tõus tippu sai hoo sisse 1975. aastal lugudega “If You Think You Know How To Love Me” ja “I’ll Meet You At Midnight”. Sellele järgnesid peagi teised suurhitid, nagu “Living Next Door To Alice” ja “Mexican Girl”. Üle 30 aasta maailma lavadel figureerinud Smokiet saab 4. augustil kuulda ka Kasepääl ning 5. augustil Kärdla laululaval. Peo eelsoojendaja on Karl-Erik Taukar Band.Oma esimese kontserdi Eestis andis Smokie 1991. aastal. Hiljem on kollektiiv külastanud Eestit korduvalt.“Seekord jõuame kohtadesse, kus Smokie pole varem kunagi käinud. Esitusele tulevad kõik ansambli hitid läbi aastakümnete,” selgitas kontserdi korraldaja Aarne Valmis.“Pea kõikjal, kus me oleme käinud, naudivad inimesed õhtut nii väga, et öö lõppedes arutavad kõik juba järgmise aasta kontserdi korraldamist. Ju me oleme siis head,” rääkis Smokie liige Martin Bullard.Smokie tõus tippu sai hoo sisse 1975. aastal lugudega “If You Think You Know How To Love Me” ja “I’ll Meet You At Midnight”. Sellele järgnesid peagi teised suurhitid, nagu “Living Next Door To Alice” ja “Mexican Girl”.

Veel artikleid samast teemast »