Kellameister sai raekoja ajanäitaja taas tööle

Teisipäev, 24. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 24. jaanuar 2017. Möödunud aasta sügisel lakkas töötamast Kuressaare raekoja kell. Eelmisel nädalal saadi kella seierid taas tööle, nüüd tuleb veel ka aeg õigeks seada.



Raekoda kaunistava ajanäitaja eest mullu kevadest saadik hoolitsenud Jaan Naagel pani kella eelmisel nädalal käima, kuid peab seda nüüd reguleerima, et seierid ette ega taha ei käiks.



“Olen eksperimentaalses olukorras. Tänu juhusele on mu töö vilja kandnud ja kell käima saadud,” selgitas Naagel. “Kui selle õigeks ka saaks, oleks väga hästi.”

Lisaks plaanib mees tööde käigus teha nägusamaks kella pommi. “See saab parema väljanägemise ja siis ei ole enam aru saada, et see koosneb kahest osast,” ütles ta.



Praegu on Naagel käinud igal esmaspäeval ise nagu kellavärk ajamasinat üles keeramas ja kontrollimas. “Siis tean, kas on vaja reedel veel tulla keerama või mitte, enne kui nädalavahetus kätte jõuab,” sõnas mehaanik.



