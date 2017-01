Uudised

Sotsid lähevad valimistele oma nimekirjaga

Teisipäev, 24. jaanuar 2017.



Autor: MM Teisipäev, 24. jaanuar 2017. Jaanis Prii. Sotsiaaldemokraadid lähevad valimistele ühiste ideede, ühtse meeskonna ja ühe nimekirjaga, kinnitas erakonna Saaremaa piirkonna esimees Jaanis Prii.



“Kindlasti on mitme erakonna kohalikest liidritest moodustatav uus nii-öelda regionaalpartei omamoodi huvitav nähtus,” kommenteeris Prii uudiseid valimisliidu Saarlane teket.



“Koostööd teeme tulevikus niikuinii ja selleks oleme loomulikult rõõmuga valmis,” kinnitas ta.



Prii sõnul on suure Saaremaa omavalitsuse loomise üks oluline mõte olla riigile tugev partner, kellest teerulliga üle ei sõideta.



“Meil ei ole erakonna peakontor kunagi mingeid ettekirjutusi teinud ja ühtse meeskonnana tegutsedes saame oma kohapealsed sõnumid selgemalt ja kindlamalt ka Toompeale edastada,” lisas Prii.



“Praegu töötame välja ettepanekuid, kuidas Saaremaa ettevõtjatele luua mandri omadega võrdsed konkurentsitingimused. Üks asi on praami üleveohind, aga on ka teisi võimalusi.



Näiteks regionaalsed ja ekspordiga seotud koefitsiendid elektrienergiale. Oluline on, et muudatuste tulemusena loodaks Saaremaale rohkem töökohti. Väga värske teema, mille osas oma ministritele ettepanekuid tegime, puudutab riigiametite Saaremaale toomist," ütles Prii.

