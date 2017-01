Uudised

Ott Tänak Monte Carlos poodiumil

Esmaspäev, 23. jaanuar 2017.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 23. jaanuar 2017. Ott Tänak ja Martin Järveoja näitasid Monte Carlo lumistes oludes head kiirust. FOTO: AFP Saarlasest Eesti autoralli esipiloot Ott Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja alustasid 2017. aasta maailmameistrivõistlusi M-Spordi Fordi mitmete tehniliste viperuste kiuste kolmanda kohaga avaetapil Monte Carlos.



Autoralli MM-sarja avaetapp, Monte Carlo ralli sõideti ka sel aastal traditsiooniliselt Kagu-Prantsusmaa lumistel mägiteedel, kus eksimisruumi pole, aga eksimisvõimalusi see-eest tohutult, kirjutas sport.ohtuleht.ee väga tabavalt sealsete olude kohta.



Ka Tänakul on seal läbi aegade pigem raske kui kerge olnud. Nii ka sel aastal. “Ma pole Monte Carlo ralli fänn, kogemusi napib, olud on keerulised, Martiniga sõidame MM-sarjas esimest korda koos,” rääkis Tänak ajakirjanikele Delfi Sport vahendusel.



Kuigi algul oli vahe hilisema ralli võitja ja neljakordse maailmameistri Sebastian Ogieriga väike, siis Tänak temaga Monte Carlos võidu sõita ei unistanud. “Monte Carlo ralli on viimane koht, kus minna riske võtma, sest tulemus võib olla ebameeldiv. Saaremaa rallil üritaks Ogieriga rinda pista, aga tema koduõuel võtan asja rahulikult,” lisas Tänak muiates.



Mitmeid probleeme esines ka tehnikaga. Fordi käigukast hakkas jukerdama reedest alates. Kord ei lasknud see käike alla vahetada, siis jälle lasi. Enne pärastlõunaseid kiiruskatseid otsustati streikiv autoosa ära vahetada, aga hullemaks läks.



Esimesel katsel hakkas käigukast elama oma elu. “Tegi diskot ja vahetas ise käike,“ kommentaaris Tänak. “Mina vahetasin õige käigu peale, tema tagasi. Elektrooniline probleem oli, saime korda.”



Reedel kõik katseajad esikolmikus



Neljapäeval läks kirha vaid üks katse, kus Tänak näitas viiendat aega. Esimese tõsine rallipäev oli reede, mil sõideti kuus katset ja kõigil neist mahtus Tänak esikolmikusse (1., 3., 3., 2., 2., 3.). Nii lõpetati reede kolmandal kohal ja kaotust Ogierile oli vaid 0,3 sekundit.



Laupäeval oli kavas viis katset ja Tänaku kohad olid järjekorras 5., 5., 5., 4. ja 5. Päeva lõpuks aitas tal teiseks tõusta belglane Thierry Neuville’i katkestamine. Nimelt oli Neuville endale varasema 12 katsega välja võidelnud ligi minutilise edu ja võidu võtmine paistis vaid vormistamisena.



Sõit kahe silindriga



Paraku sai just laupäevane viimane kiiruskatse senisele valitsejale saatuslikuks, mil Neuville lõhkus enda Hyundail rehvi ning kahjustada sai ka vedrustus, mis jättis ta rohkem kui pooleks tunniks raja kõrvale.



Pühapäeva alustasid sõitjad vaid 5,5-kilomeetrise kiiruskatsega, kuid Tänak kaotas selle võitnud Dani Sordole koguni 12,8 sekundit.



“Ma ei tea, mis toimub – sõidame ainult kahe silindri peal,” rääkis Tänak ralliraadio vahendusel.



Kuigi kahe katse vahepeal üritasid Tänak ja Järveoja mootorit korda saada ning hilinesid seetõttu järgmise katse starti viis minutit, ei saadud autot siiski piisavalt töökorda ning 21-kilomeetrisel katsel jäädi parimatele alla juba üle minuti.

Trahvisekundid ning kaotus sõiduajas kukutasid Tänaku kolmandale kohale.

16. kiiruskatse otsutasid korraldajad ära jätta, sest liiga palju publikut oli kogunenud ohtlikesse kohtadesse.



Viimasel katsel näitasid esimesed vaheajapunktid, et Tänak võib oma positsiooni Sordole ja Breenile loovutada, kuid katse viimase lõigu sõitis eestlane ülikiirelt ning võttis hispaanlaselt tagasi mitukümmend sekundit, kindlustades sellega endale kolmanda koha. Ralli seis peale viimast katset nägi välja nii: 1 .Ogier 4:00.03,6, 2. Latvala +2.15,0, 3. Tänak +2.57,8, 4. Sordo +3.35,8, 5. Breen +3.47,8, 6. E. Evans +5.46,0.



Kõigil sõitjatel tuli hiljem jõuda ralli pidulikule lõpetamisele Monacos, et tulemused ametlikuks saaksid.



Kütuseaurude peal finišisse



Viimase katse finišist oli aga Monte Carlosse pikk maa ja auto kütusepaak hakkas tühjaks saama, kirjutab Delfi Sport. Kaardilugeja Ott Järveoja selgitas hiljem, et palju ei puudunud, et lõpukorral kütuse tõttu olekski tee peale jäädud. “Katkine auto võtab rohkem kütust ja asi muutus kriitiliseks,“ rääkis Järveoja. “Mägedest alla tulles lülitasime mootori välja. Kohale jõudsime aurude peal, kütust oli null alles. Draamat jätkus lõpuni.”



Monte Carlo MM-ralli parkimisala väravas muutus asi närviliseks. Tänak pidanuks peagi sisse sõitma, kuid teda polnud. Hilinemine tähendanuks karistussekundeid, teele jäämine katkestamist ja väljavõideldud kolmandast kohast ilmajäämist.



