Rondo tähistas aastapäeva

Esmaspäev, 23. jaanuar 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Esmaspäev, 23. jaanuar 2017. Tiiu Maripuu. Laupäeval tähistas Kuressaare muusikakooli vanamuusikaansambel Rondo oma 21. aastapäeva. Tegemist oli südamliku sünnipäevapeoga vanamuusika ja tantsu seltsis.



Ka kontserdikülastajate hinnangul oli tegemist vahva üritusega. Rondo Danzante tantsis ise ja tantsitas kõiki teisi. Pidu läks nii hooga käima, et läbi viimata jäi isegi Rondo viktoriin.



Ansambli eestvedajat, Tiiu Maripuud tunnustasid tehtu eest meenega Kuressaare muusikakooli direktor Tarmo Berens, Kuressaare linna kultuurinõunik Heli Jalakas jpt.



“Väga hästi õnnestus,” ütles ansambli juht ja eestvedaja, Kuressaare muusikakooli plokkflöödi-ja vanamuusikaõpetaja Tiiu Maripuu, lisades, et nad proovisid esimest korda sellist mängulist ülesehitust. “Ja tundus, et see rahvale meeldis.”



Tegemist ei olnud klassikalise kontserdiga, vaid seekord prooviti vanemas stiilis peo ülesehitust, kus võiksid end hästi tunda nii väiksemad lapsed kui vanemad inimesed.



Aastapäeva üritusel oli osalejaid ligi saja ringis.



