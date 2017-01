Uudised

Gripilaine pole vaibunud

Esmaspäev, 23. jaanuar 2017.



Autor: MM Esmaspäev, 23. jaanuar 2017. Foto on illustratiivne. Saaremaal on haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse püsinud aasta esimesel kahel nädalal stabiilsena. Arstide poole on pöördunud mõlemal nädalal keskmiselt 120 inimest, neist kolmandik on olnud lapsed.



Mõlemal nädalal on Saaremaal kinnitatud ka grippi haigestumist, nentis terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri.



Üle Eesti on gripi tõttu tõusnud oluliselt intensiivravi vajavate või haiguse tagajärjel surnud inimeste arv. Üheksa haigla andmeil on hooajal intensiivravi vajanud 48 ja surnud kokku 14 inimest.

