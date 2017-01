Uudised

Laimjalas meenutati Henno Käod

Esmaspäev, 23. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Esmaspäev, 23. jaanuar 2017. Henno Käo. Laupäeval anti Laimjala rahvamajas avalöök Laim-jala vallas Lahekülas sündinud lastekirjaniku, kunstniku ja laulumehe Henno Käo teema-aastale. Üritus kandis nime Henno Käo sõprade päev ning päeva peakorraldaja oli Laimjala rahvamaja juhataja Inga Rand.



“Meil läks väga hästi,” ütles üks korraldajaid, Laimjala loodussõprade seltsi liige Eha Ennemuist, rõõmustades, et rahule jäi sündmusega ka Henno abikaasa Maie Käo.



Sõprade päeval meenutasid Henno Käod (pildil) Lauri Nebel, Ivo Linna, lapsepõlvesõber Rein Kirst, klassiõed Laine, Külli ja Helle jpt. Hilja Koel meenutas Hennoga kohtumist Kahtla koolis ja tema loomingu kasutamist koolitöös. Muusikaõpetaja Helen Aasmaa tõi välja selle, kuidas nad tegid koos Hennoga Kahtla kooli laulu.



Nagu olid varem korraldajad mõelnud, et suvel toimuval kontserdil on natuke jutuajamist ja palju laule, aga sõprade päeval natuke laule ja palju jutuajamist, siis nii läks.



Maie Käo rääkis kokkutulnuile Hennoga kokkusaamise loo ning peale vaheaega, vaba mikrofoni ajal meenutasid kohtumisi kirjanikuga ka paljud teised. Üles oli pandud näitus Henno erinevast loomingust. “Meil läks väga hästi,” ütles üks korraldajaid, Laimjala loodussõprade seltsi liige Eha Ennemuist, rõõmustades, et rahule jäi sündmusega ka Henno abikaasa Maie Käo.Sõprade päeval meenutasid Henno Käod (pildil) Lauri Nebel, Ivo Linna, lapsepõlvesõber Rein Kirst, klassiõed Laine, Külli ja Helle jpt. Hilja Koel meenutas Hennoga kohtumist Kahtla koolis ja tema loomingu kasutamist koolitöös. Muusikaõpetaja Helen Aasmaa tõi välja selle, kuidas nad tegid koos Hennoga Kahtla kooli laulu.Nagu olid varem korraldajad mõelnud, et suvel toimuval kontserdil on natuke jutuajamist ja palju laule, aga sõprade päeval natuke laule ja palju jutuajamist, siis nii läks.Maie Käo rääkis kokkutulnuile Hennoga kokkusaamise loo ning peale vaheaega, vaba mikrofoni ajal meenutasid kohtumisi kirjanikuga ka paljud teised. Üles oli pandud näitus Henno erinevast loomingust.

Veel artikleid samast teemast »