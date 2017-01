Uudised

Nädalavahetusel andsid tooni joobes mootorsõidukijuhid

Esmaspäev, 23. jaanuar 2017.



Autor: MM Esmaspäev, 23. jaanuar 2017. Nädalavahetusel teenindas politsei kokku neliteist väljakutset, mille põhilisteks põhjusteks olid joobes isikute omavahelised arusaamatused ja alkoholi liigtarbimine, andis teada Kuressaare politseijaoskonna ennetus-ja menetlustalitluse juht Kaido Vahter.



Negatiivsena saab välja tuua viie isiku vastutustundetu käitumise, kui nad olles alkoholijoobe seisundis kõrvaldati mootorsõidukijuhtimiselt. Kõik rikkujad oid meesterahvad ja nende suhtes alustati väärteomenetlused.



22.01 kella 02.08 paiku toimus liiklusõnnetus Pihtla vallas, kus sõiduauto sõitis teelt välja. Võimalik liiklusõnnetuse põhjus ja juht selgitatakse välja süüteomenetluse raames. Laupäeva hommikul viis politsei nelja tunni vältel läbi reidi „kõik puhuvad“, mille käigus kontrolliti kokku 154 mootorsõidukijuhti.



