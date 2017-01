Uudised

UUS: Tõll sai täna ametlikult nime

Laupäev, 21. jaanuar 2017.



Kaua tehtud, kaunikene, just selliste sõnadega iseloomustati täna Kuivastu sadamas toimunud pidulikul ristimistseremoonial Tallinna Sadama teist parvlaeva Tõll.



