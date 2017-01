Uudised

IRL-i liikmed jagunevad valimistel kahte leeri (14)

Laupäev, 21. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 21. jaanuar 2017. Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) liikmed jagunevad eelolevatel kohalikel valimistel kaheks, kandideerides nii oma partei kui ka valimisliidu Saarlane nimekirjas.



Eile õhtul kohtusid IRL-i eestseisuse liikmed Kuressaares kohalike sama partei esindajatega. Meie Maale teadaolevalt osales kohtumisel ka riigikogu liige Raivo Aeg, kes on IRL-i eestseisuse liige.



“Peakontori nägemuse järgi tekitatakse kohalike valimiste tarvis siia erakonna nimekiri, kuid oleme siiski endale kindlad ja läheme oma nimekirjaga valimisliitu. Tekib kaks kooslust,” ütles Kuressaare linnavolikogu esimees ja IRL-i fraktsiooni juht Toomas Takkis (pildil). Ka tema on üks neist, kes eelistab valimisliitu Saarlane.



Kumba leeri rohkem kandideerijaid mahub, saab selgeks siis, kui nimekirjad on kokku pandud.



“Lõpuks on siiski kõigil õigus seda teha, mida nad paremaks ja õigeks peavad. Pole vaja täiskasvanud inimesi ümber veenda ega ära rääkida,” sõnas Takkis.

“Eks me pärast valimisi vaatame, missugustel alustel saame omavahel koostööd teha. Küllap see alus on olemas. Olukord on huvitav, aga mitte lootusetu,” lisas Takkis. Eile õhtul kohtusid IRL-i eestseisuse liikmed Kuressaares kohalike sama partei esindajatega. Meie Maale teadaolevalt osales kohtumisel ka riigikogu liige Raivo Aeg, kes on IRL-i eestseisuse liige.“Peakontori nägemuse järgi tekitatakse kohalike valimiste tarvis siia erakonna nimekiri, kuid oleme siiski endale kindlad ja läheme oma nimekirjaga valimisliitu. Tekib kaks kooslust,” ütles Kuressaare linnavolikogu esimees ja IRL-i fraktsiooni juht Toomas Takkis (pildil). Ka tema on üks neist, kes eelistab valimisliitu Saarlane.Kumba leeri rohkem kandideerijaid mahub, saab selgeks siis, kui nimekirjad on kokku pandud.“Lõpuks on siiski kõigil õigus seda teha, mida nad paremaks ja õigeks peavad. Pole vaja täiskasvanud inimesi ümber veenda ega ära rääkida,” sõnas Takkis.“Eks me pärast valimisi vaatame, missugustel alustel saame omavahel koostööd teha. Küllap see alus on olemas. Olukord on huvitav, aga mitte lootusetu,” lisas Takkis.

Veel artikleid samast teemast »