Saaremaa võib saada suisa kaks kino

Laupäev, 21. jaanuar 2017.



Auriga keskuse ja Apollo kino esindajad lõid käesoleval nädalal käed, et kaubanduskeskuse uuenduskuuri käigus koliks sinna Saaremaa esimene kahe saaliga kaasaegne kino. Samas ei ole oma saarele laienemise kavatsusest taganenud ka Forum Cinemas AS.



Auriga keskuses tegutseva Rimi toidupoe laienemise ja mitmete poodide sobivamasse kohta ümberpaigutamisega kolivad keskusesse Apollo kino ja H&M rõivapood. Lisaks avavad Aurigas uksed mitmed uued väiksemad kauplused.



Seoses muudatustega peaks Auriga tulevikus kandma kaubandus- ja meelelahutuskeskuse nimetust, kuna edaspidi pakutakse inimestele seal võimalust ka oma vaba aega veeta.



“Töötame selle nimel, et kaubandusketid laieneksid ka mere taha. Kino avamine Saaremaal on suur samm tulevikku, mis rõõmustab eriti lastega peresid ja nooremaid keskuse külastajaid,” selgitas Auriga keskuse esindaja Kristjan Maaroos.



Apollo kino tegevjuht Ivar Vendelin rõhutab, et nende üheks motoks on “Lähim kino on parim kino” ja seda nüüd saarlastele ka pakkuma hakatakse.

Forum Cinemas AS turundus- ja müügijuht Liis Mengel kinnitas Meie Maale, et kuigi nad Aurigasse ei koli, pole ettevõte Saaremaale kino rajamise plaani maha matnud ning on ka tulevikus erinevatele võimalustele avatud.



Kuigi lähemat infot Mengeli sõnul praeguse seisuga jagada pole, tõdes ta, et kontakti on hoitud erinevate Kuressaare linna arendusprojektide vedajatega. “Hetkel on meie fookus Viljandi uue kino avamisel selle aasta märtsis ning seejärel hakkame aktiivsemalt ka teisi võimalikke arendusprojekte kaaluma,“ lisas ta.



Auriga keskuse ümberehitustöid teostab Saaremaa kohalik ettevõte Korberi OÜ ja kaubanduslik konsultant Dream Centers OÜ. Tööde planeeritud lõpptähtaeg on käesoleva aasta august, kuid ehitustööde ajaks jääb keskus avatuks.

