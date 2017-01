Uudised

Lennujaama jahil saadi üks kesik

Laupäev, 21. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 21. jaanuar 2017. Kuressaare lennujaama juures iga-aastaselt peetava jahi üks eesmärke on vähendada sigade teele sattumist. Foto: Valmar Voolaid Kolmapäeval käis 18 Laugi jahiseltsi liiget kahe koeraga Kuressaare lennujaama juures sigu jahtimas, et nood liiga julgelt sealsetel kergliiklusteedel ei songiks.



Laugi jahiseltsi linna grupi vanem Neeme Sepp, kes seda jahti juhtis, nentis, et kätte õnnestus saada vaid üks noor emis, kes oleks Sepa sõnul kevadel kaheaastaseks saanud.



Mehe sõnul on kärssninasid sealkandis raske kätte saada, sest kadakaid on nii tihedalt, et inimene läbi ei pääse.



“Koerad ei julgenud ajada, sest seal on nii tihedalt kadakaid, kust siga pressib end kärsaga läbi ja kui koer järele läheb, antakse talle kambaga peksa,” tõdes ta.

Sel talvel pole Sepa sõnul lennujaama kandis jahti veel peetud. Nüüd oodatakse lund, et uuesti minna.



“Ootame lund, et teaks täpsemalt, kus tukas nad on, ega muidu neid välja ei luura,” lisas mees.



