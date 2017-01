Uudised

Aasta teo tiitel läks Loomesuvilale

Laupäev, 21. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 21. jaanuar 2017. Tänuüritusel säranud Loomesuvila eestvedajad Eva Kumpas (vasakult), Liise Kallas, Kristi Kiil ja Mele Pesti. Pildilt puudub Maris Rebel. FOTO: Valmar Voolaid Eile tunnustati Kuressaare raekoja saalis 2016. aasta parimaid ja tegusamaid 16 kategoorias.







Aasta teoks valiti Loomesuvila ellukutsumine, mida vedasid Liise Kallas, Eva Kumpas, Kristi Kiil, Maris Rebel ja Mele Pesti.



“Meil oli väga hea meel selle tunnustuse üle, sest Loomesuvila tegemistest on juba pool aastat möödas ja meil on juba uued tegemisedki käsil,“ tunnistas Kallas rõõmsalt. “Seda, et me inimestele korda läksime, teadsime juba enne, aga meil on väga hea meel, et ka linn meid märkas.“



Kokku toimus Loomesuvilas 223 üritust. Ettevõtmine lähtus ideest, et elu ise on looming, mitte vaid kunstnike või käsitööliste pärusmaa. Loomulikult sai sinna lahtioleku aegadel ka niisama sisse astuda, et raamatut lugeda, pilli mängida, kohvi juua või mõne meistri tööd uudistada.



Suurt projektiraha ettevõtmisel toeks ei olnud ja kõik, mis kulus, kaeti esialgu isiklikust rahast. Hiljem tulid appi kultuurkapital, Kuressaare linnavalitsus ja Saaremaa arenduskeskus ning paljud külastajad.



Aasta tegijaks valiti Kuressaare Veevärgi juhataja Aivar Sõrm, kes jäi tunnustusest esialgu lausa sõnatuks. “Natuke ehmatav, ega ma ei osanud ausalt öeldes midagi sellist oodatagi,“ sõnas ta Meie Maale.



Sõrme välja käidud oli kodanikualgatus puhastada Kuressaare lossi vallikraavid, mis tehti mullu teoks koos rahvusvahelise päästeõppusega. Hiljem kaasati teda kogu projekti planeerimisse. Kuna keskkonnaameti nõue oli kalad enne tühjakspumpamist vallikraavist välja püüda, korraldas Sõrm kaasahaarava ürituse Lossikala.





Aasta tegija



Kuressaare Veevärgi juhataja Aivar Sõrm



Aasta tegu

Loomesuvila ellukutsumine



Tööandja, suurem ettevõte

Kuressaare Sanatoorium AS

Sporrong Eesti OÜ

Ouman Estonia OÜ



Tööandja, väiksem ettevõte

Compact Haldus OÜ

Moonstar OÜ

Kuldoda OÜ



Pikaajaline töötaja

Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalnõunik Monika Sarapuu

Kuressaare linnavalitsuse linnainsener Madis Pihel



Turvalise elukeskkonna tagaja

Kuressaare linnamajanduse töödejuhataja Urmas Kuusk



Hoolekandja

Külli Ojavee



Tervishoiutöötaja

Kuressaare haigla endokrinoloog Virge Nemvalts



Tegu hariduses

Kuressaare gümnaasiumi 2. klassi õpilastele purjetamise algõpetuse tundide andmine

Kuressaare gümnaasiumi harmooniatoa loomine

lasteaia- ja kooliõpetajate eripedagoogika kursuse toomine Saaremaale



Parim noorsportlane

jääpurjetaja Daniel Rüütel



Parim sportlane

epeevehkleja Kristina Kuusk



Treener

Võimlemisklubi Pärl asutaja ja treener Kadri Rõõm



Tegu spordis

SRC Zoom8 klassi maailmameistrivõistluste korraldamine



Kuressaare kaunid kunstid

Saaremaa Kunstistuudio asutaja ja erinevate kunstiprojektide eestvedaja Anne Tootmaa



Tegu kultuuris

Aavikute majamuuseumi renoveerimine



Kultuurisõber

kommunikatsioonibüroo Corpore juht Meelis Kubits





Linnavalitsuse tänukirjad:



Turvalise elukeskkonna tagaja: Kuressaare politseijaoskonna patrullpolitseinik Ahto Aulik (väga aktiivselt panustanud liiklusohutuse õpetamisse Kuressaare koolides ja lasteaedades)



Hoolekande valdkonnas: linnavalitsuse sotsiaalnõunik Monika Sarapuu, Kuressaare Perekodu abikasvataja Imbi Laaster, Kuressaare gümnaasiumi koolipsühholoog Kaja Puck ja Kuressaare Hoolekande sotsiaalmaja korrapidaja Olev Väin



Tervishoiu valdkonnas: Kuressaare haigla kirurg Marika Räim ja MTÜ Uus Elujõud juhatuse liige Siiri Rannama



Hariduse valdkonnas: Saaremaa ühisgümnaasiumi klassiõpetaja Ruta Kelt, Saaremaa ühisgümnaasiumi inglise keele õpetaja Liis Ojasaar, Kuressaare gümnaasiumi õppealajuhataja Maidu Varik, Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi direktor Ly Kallas ja Saaremaa ühisgümnaasiumi matemaatika ainekomisjoni esimees Marit Kikas



Noor sportlane: Saaremaa spordikooli võrkpalliõpilane Kätriin Põld

Sportlane: purjelaudur ja surfar John Kaju ning jalgratturid Karl Patrick Lauk ja Mihkel Räim. Märgiti ära ka Tallinna tehnikaülikoolis õppiv jääpurjetaja Kevin Grass



Treener: võrkpallitreener Asko Esna ja kergejõustikutreener Andres Laide

Kuressaare kaunid kunstid: Kuressaare gümnaasiumi muusikaõpetaja ja huvikooli Inspira muusikaringide juhendaja Helle Rand, maali- ja reklaamikunstnik ning portselanimaalija Liia Peedu



