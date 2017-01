Uudised

Ruhnu aukodanik käis kuninga vastuvõtul (1)

Laupäev, 21. jaanuar 2017.



Autor: Sirli Tooming Laupäev, 21. jaanuar 2017. Delegatsioon kuningaga kätlemas, keskel Ruhnu rahvarõivas, beežis kuues Ruhnu aukodanik Leif Roger Strömfelt. FOTO: Rootsi kuningakoda Teisipäeval külastas väike delegatsioon, kuhu kuulus ka Ruhnu vallavalitsuse ja ruhnlaste esindaja Rootsis Leif Roger Strömfelt, Rootsi kuningat Carl XVI Gustafi lossis Stockholmis.



Eestirootslaste kultuuriomavalitsus andis majesteedile üle Hans Pöhli medali, millega avaldati tunnustust eestirootsi koolide, kirikute ja muuseumide ülesehitamise ning nende tegevuse toetamise eest, samuti panuse eest eestirootslaste kultuuripärandi hoidmisse.



”Kõikidele eestirootslastele ütleb Hans Pöhl, kes oli omal ajal kogukonna arengu eest seisja, eestirootslaste vaimne liider ja valgustaja, väga palju,” selgitas delegatsiooni liige, Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson. ”Rõõm oli suur, et kuningas oma tihedast kalendrist meie vastuvõtmiseks ja lühikeseks kõneluseks eestirootslaste elust tänapäeva Eestis aega leidis.”



Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf on loonud fondi, mille kaudu on toetust saanud ka Ruhnu kirikud. Pikad ja ilusad Leif Roger Strömfelt ütles Meie Maale, et ta sai kohtumisel kuningaga muhedat juttu puhuda. ”Rääkisin kuningale ühe loo, mil aegu tagasi intervjueeriti üht Ruhnu eakat naist, kellelt küsiti, milline loom on Ruhnus kõige ohtlikum ja eakas naine vastas – siil,” vahendas Strömfelt naerdes. ”Samuti ütlesin, et tema majesteet ei pea Eestisse tulles muretsema, kuna ruhnlased tunneb kaugelt ära, nad on pikad ja ilusad.”



Kuigi tema kõrgeausus pole Ruhnus veel käinud, ei kummutanud ta seda võimalust tulevikus. Rootsi kuningaga peetud vestluses meenutati tema visiiti Eestisse 1992. aastal ning ühtlasi kutsuti kuningat paari aasta pärast valmiva Naissaare kiriku taasõnnistamise tseremooniale. Eestirootslaste kultuurikandja tiitlit, millega kaasneb Hans Pöhli medal, antakse alates 2015. aastast välja igal aastal ühele kuni kolmele isikule, kes on panustanud rannarootsi kultuuripärandi säilimisse ja arendamisse.



Möödunud aastal pälvisid tunnustuse lisaks majesteedile Rootsi Mihkli koguduse nõukogu liige Toomas Lilienberg, kes on osalenud aktiivselt koguduse tegevuse taastamisel ja muudes küsimustes, ning aktiivne Riguldi kodukandiühingu liige, ajalehetoimetaja ja mitmete artiklite ning raamatute autor Göte Brunberg Noarootsi suguvõsade uurimise ja SOV pildiarhiivi laialdaseks kasutamiseks võimaldamise eest.

