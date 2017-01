Uudised

Saaremaa kodutütred pidasid tähtpäeva

Laupäev, 21. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 21. jaanuar 2017. Kodutütred Karoliina Pilden ja Luise Alle valisid rühma poolt meisterdatud stendile põnevaimad pildid huvitavamatest üritustest. FOTO: Valmar Voolaid Neljapäeval täitus Eesti Kodutütarde organisatsiooni loomisest 85 aastat. Tähtpäeva peeti Saaremaal küllaltki tagasihoidlikult, kuid oktoobris plaanitakse suuremalt tähistada maakonna Kodutütarde taasloomise 20 aasta juubelit.



Eile tähistasid Tiia Küti eestvedamisel tegutsevad Kuressaare Vanalinna kooli (KVK) kodutütred aastapäeva traditsioonilise küünalde süütamise tseremooniaga. Seejärel kuulati kodutütarde peavanema Angelika Narise ja Kaitseliidu Saaremaa maleva pealiku Gunnar Havi digitaalselt saadetud tervitusi.

“Kui pärast veel aega jääb, joonistavad tüdrukud käesoleva laste ja noorte kultuuriaasta portreejoonistamise raames endast pildid,“ ütles Kütt ja lisas, et üritus lõpetatakse ühiselt tordisöömisega.



Õhin hinges



Vanalinna kooli kodutütardel oli enne eilset piduüritust vaim valmis, vormid seljas ja õhin hinges.



Karoliina Pilden kinnitas, et temale küünalde süütamise traditsioon väga meeldib, sest see lisab pidulikkust. Luise Alle väljendas lisaks heameelt, et sünnipäeva tähistamine annab veel ühe võimaluse kokku saada.

“Alati ei jõua kõigile kogunemistele,“ nentis neiu.



Rühmaliikmete poolt ühiselt valmistatud stendile valiti meeldejäävamate tegemiste põnevaimad pildid. Kõige enam meeldis Luisele mullu Tallinnas toimunud võimlemispidu “Hingelind“, kus koos noorkotkastega esitati vahva tantsunumber.



Karoliinale jättis tugevaima emotsiooni kodutütarde üle-eestiline laager Raplas. “Seal sai palju uusi sõpru ja käisime metsas orienteerumas,“ meenutas ta.

Kolm aastat kodutütreks olemist on neidude sõnul toonud palju uusi tutvusi, muutnud nad inimestena julgemaks ja arendanud mitmeid oskusi, peamiselt meditsiinialaseid. Vähemtähtsaks ei pea noored ka rääkimist kodutütarde põhitõdedest ja isamaalisuse teemasid.



Oma ajalooraamat



Täna peavad kodutütarde juhendajad Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis õppepäeva. Peavanem Angelika Naris räägib tähtsamatest organisatsiooni puudutavatest teemadest ja annab ülevaate vabariigis toimuvast ning arutleb, kuidas siinne tegevus pealinnast vaadatuna tundub.



Üleriigiliselt tähistatakse kodutütarde juubelit 25. märtsil rahvusooperis Estonia, kus saab tutvuda ka kodutütarde ajalooraamatuga, mille koostamisega on kõik ringkonnad aasta otsa tegelenud. Pealinna minnakse Saaremaalt 50-liikmelise esindusega.



