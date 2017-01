Uudised

Väikelaevatootjad Euroopa suurimal paadimessil

Laupäev, 21. jaanuar 2017.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 21. jaanuar 2017. Alunaut esitleb messil teiste seas oma uusimat paati A6RIB. FOTO: Alunaut OÜ Saaremaa väikelaevatootjad osalevad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) abiga 21.–29. jaanuarini Saksamaal mainekal Düsseldorfi paadimessil Boot.



Eesti väikelaevatootjatest on messil esindatud Alunaut, Eysyla Yard, Nordtenwest, Nord Boats, Saare Yachts ja Polar Yachts Manufactory.

Peale nende osalevad Eesti ettevõtetest veel komposiitdetailide tootja Baltic Tooling ning ujuvsildu valmistav FloatMe. Eesti veesporditooteid ja -teenuseid eksponeerivad WakeStation, Nord Sail ja Sailing.ee.



Kohapeal suhtlemine



“Varem oleme osalenud EAS-i toel peale Boot messi ka Hamburgis toimuval paadimessil Hanseboot ning kogemus on näidanud, et klientidega kohapeal otse suhtlemisest on palju abi. Messidel käimine aitab paremini eristada, mis on klientide jaoks oluline ning millele oma toodete esitlemisel rohkem rõhku panna. Kui messidel ei käi, siis eksportida ei saa, sest klientide seas ei teki usaldust,” sõnas messil esindatud Alunaut OÜ juht Mark Muru.



Bootil kolmandat korda osalev Alunaut esitleb üheksa päeva vältaval messil teiste seas oma uusimat paati A6RIB. “Tegemist on kuue meetri pikkuse RIB-tüüpi paadiga. Tema eelkäija A8, millega käisime messidel mitu aastat, oli suur ja kallis. Tegime talle väiksema “õe” ka,” rääkis Muru.



Ristsed saab ka 5,5-meetrine keskkonsooliga paat AC-18, mis on hinnatud seeria kõige suurem mudel, kuhu mahub 5–6 inimest ja mis kannatab kuni kahemeetrist lainet.



Varem on Alunaut messidel käinud samast seeriast pärit AC-12, AC-14 ja AC-16 alustega. Kolmanda uue paadina on Alunaudil messil väljas AC-14L. “Tegemist on AC-14 odavama ja lihtsama mudeliga,” märkis Muru.



11 paadiehitajat



Praegu toodab Alunaut päästepaate Saksa Punase Risti jaoks. Muru pidas messil kõige olulisemaks saada Alunaudi jaoks Euroopas esindusi.



Euroopa suurimal paadimessil Boot korraldab EAS Eesti ühisstendi kolmandat korda ning senistest peaaegu kaks korda suuremal näitusepinnal.

Eesti väljapanekul osaleb 11 ettevõtet, uudistoodetena esitletakse veesõidukeid mootorpaatidest kuni purjejahtideni. Ühisstendil on ka uudseid komposiitdetaile, paadisildu, veespordivahendeid ja veeturismiteenuseid.



“Tegemist on EAS-i korraldatud ühisstendidest seni suurimaga, mis hõlmab ligi 900 ruutmeetrit näitusepinda. Kiirelt arenev Eesti väikelaevaehitus on Euroopa tihedas konkurentsis üha kõrgemalt hinnatud ja tutvustab Eestit kõige paremast küljest,” ütles EAS-i ühisstendide projektijuht Eero Raun.



