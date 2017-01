Uudised

Fraktsioon lahkus protesti märgiks volikogu istungilt

Reede, 20. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Reede, 20. jaanuar 2017. Osa fraktsiooni Lääne-Saare Kodanik liikmeid eesotsas fraktsiooni esimehe Mart Maastikuga käis eile Meie Maa toimetuses. FOTO: Valmar Voolaid Fraktsioon Lääne-Saare Kodanik lahkus kolmapäeval protesti märgiks täies koosseisus Lääne-Saare vallavolikogu istungilt, kuna nende esitatud arupärimist eelarve kohta ei tõstetud päevakorras eelarve vastuvõtmise punktist ettepoole.



Volikogu istungi algul tegi fraktsiooni Lääne-Saare Kodanik esimees Mart Maastik ettepaneku tõsta kuues päevakorra punkt, milleks oli vastus arupärimisele, enne valla eelarve punkti esimeseks, sest arupärimine käib samuti eelarve kohta.



Volikogu esimees Urmas Lehtsalu pani päevakorra muutmise hääletusele. Kaheksa volikogu liiget hääletas muutmise poolt ja 11 vastu. Muutmise poolt tõstsid käe kõik Lääne-Saare Kodaniku fraktsiooni liikmed, lisaks Mart Maastikule Meelis Sepp, Lembit Õunaid, Urmas Kiier, Maidu Varik, Boris Lehtjärv ja Neeme Virveste. Väljastpoolt fraktsiooni oli ainsana poolt volinik Priit Penu.



Mart Maastik teatas pärast hääletamist, et kuna arupärimine sisaldab konkreetselt küsimusi eelarve kohta, ei ole sellega pärast eelarve vastuvõtmist enam mõtet tegeleda ning fraktsioon Lääne-Saare Kodanik lahkub volikogu istungilt. “Kuidas saab eelarve poolt hääletada, kui selle sisust ei ole aimu?” põhjendas Maastik.



Volikogu esimehe Urmas Lehtsalu sõnul toimis ta vastavalt Lääne-Saare valla põhimäärusele ja volikogu töökorrale ning saatis päevakorra volikogu liikmetele. “Istungi algul, enne kui päevakord kinnitatakse ja kui tehakse ettepanek selle muutmiseks, peab volikogu olema sellega nõus. Hääletamise tulemusena leiti, et päevakorda ei muudeta,” lausus Lehtsalu.



“Vastused arupärimistele tulid kõigile volikogu liikmetele kirjalikult ja nad on nendega tutvunud. Järelikult nad on otsustanud, et ei ole vaja küsimust enne eelarvet arutada,” selgitas Lehtsalu volikogu istungil Maastikule.



Kutsub rohkem kaasa arutama



Pärast seda tõusid kõik seitse Lääne-Saare Kodaniku fraktsiooni liiget püsti ja lahkusid volikogu istungilt. “Meie eesmärk oli tõmmata volikogu liikmete tähelepanu sellele, et nad ikka kuulaksid ka, millised on ettepanekud. Osa volikogu liikmeid üldse ei süüvi asjasse, ei mõtle kaasa ja lihtsalt hääletavad,” leidis Maastik.



Pärast istungit uurisid mõned volinikud Lääne-Saare Kodaniku fraktsiooni liikmete käest, miks nad ära läksid. “Arvatakse, et urgitseme asjades eesmärgiga koalitsioonile ära teha. See ei ole ärategemine. Küsimused, mida esitame, puudutavad kõiki volikogu liikmeid,” rääkis Maastik.



Möödunud aasta lõpus Lääne-Saare vallavanemale esitatud arupärimises palus Lääne-Saare Kodaniku juht Mart Maastik infot SA Lääne-Saare Haldus, selle haldusalas olevate klubide (Nasva, Eikla, Aste) ning SA Lääne-Saare Hoolekanne eelarve kohta.



Ta tahtis teada, millest eespool toodud asutuste eelarved täpsemalt koosnevad, et valla eelarve kuludest parem ülevaade saada.



“Eelarve võib olla täiesti õige ja põhjendatud, kuid vaja on rohkem läbipaistvust. Info puudusel ei saa eelarvet teha,” rõhutas Maastik.



Arupärimise tegi Maastik vallavalitsusele pärast seda, kui ta teabenõude korras esitatud küsimustele vastuseid ei saanud. Nimelt teatas vallavanem Tiina Luks oma 24. detsembri vastuses, et teabenõuetes on palutud infot, mille valdamine ei ole adressaadi pädevuses ja ta suunab teabenõude edasi SA-le Lääne-Saare Kultuur ja SA-le Lääne-Saare Hoolekanne, mis puudutab nende asutuste eelarveid, kuna nende asutuste eelarve kinnitamise pädevus on sihtasutuste nõukogudel.



Ei ole vallavalitsuse pädevus?



Maastik järeldas sellest, et vallavalitsusel puudub info valla sihtasutuste eelarve kohta.



“See on nagu lasteaias mängimine. Kui midagi ei ole varjata, siis tuleks ikkagi vastata,” ei olnud Maastik rahul.



Vallavolikogu esimehe Urmas Lehtsalu kinnitusel vastas vallavalitsus esitatud arupärimisele ja saatis ka sihtasutuste eelarved. “Midagi pole teha. Sihtasutused on juriidilised isikud ja nende suhet vallaga reguleerib seadus,” märkis Lehtsalu.



Vaatamata sellele, et fraktsioon Lääne-Saare Kodanik lahkus vallavolikogu istungilt, oli arupärimisele vastamise punkt siiski päevakorras, kuid pärast valla eelarve vastuvõtmist.



Volikogu liige Priit Penu tegi selle raames ettepaneku teha sihtasutuste eelarved volinikele kättesaadavamaks ja näidata neid koos valla eelarvega, sellega nõustus ka vallavanem Tiina Luks.



“Leiti, et järgmistel kordadel saadetakse koos valla eelarvega ka sihtasutuste eelarved,” ütles Lehtsalu.



Kuigi aasta eelarvet kui sellist Lääne-Saare volikogu enam ei aruta, sest on viimane valla tegutsemise aasta enne Saaremaa suurvalla moodustamist. Küll aga võib kõne alla tulla lisaeelarve arutamine. Volikogu istungi algul tegi fraktsiooni Lääne-Saare Kodanik esimees Mart Maastik ettepaneku tõsta kuues päevakorra punkt, milleks oli vastus arupärimisele, enne valla eelarve punkti esimeseks, sest arupärimine käib samuti eelarve kohta.Volikogu esimees Urmas Lehtsalu pani päevakorra muutmise hääletusele. Kaheksa volikogu liiget hääletas muutmise poolt ja 11 vastu. Muutmise poolt tõstsid käe kõik Lääne-Saare Kodaniku fraktsiooni liikmed, lisaks Mart Maastikule Meelis Sepp, Lembit Õunaid, Urmas Kiier, Maidu Varik, Boris Lehtjärv ja Neeme Virveste. Väljastpoolt fraktsiooni oli ainsana poolt volinik Priit Penu.Mart Maastik teatas pärast hääletamist, et kuna arupärimine sisaldab konkreetselt küsimusi eelarve kohta, ei ole sellega pärast eelarve vastuvõtmist enam mõtet tegeleda ning fraktsioon Lääne-Saare Kodanik lahkub volikogu istungilt. “Kuidas saab eelarve poolt hääletada, kui selle sisust ei ole aimu?” põhjendas Maastik.Volikogu esimehe Urmas Lehtsalu sõnul toimis ta vastavalt Lääne-Saare valla põhimäärusele ja volikogu töökorrale ning saatis päevakorra volikogu liikmetele. “Istungi algul, enne kui päevakord kinnitatakse ja kui tehakse ettepanek selle muutmiseks, peab volikogu olema sellega nõus. Hääletamise tulemusena leiti, et päevakorda ei muudeta,” lausus Lehtsalu.“Vastused arupärimistele tulid kõigile volikogu liikmetele kirjalikult ja nad on nendega tutvunud. Järelikult nad on otsustanud, et ei ole vaja küsimust enne eelarvet arutada,” selgitas Lehtsalu volikogu istungil Maastikule.Pärast seda tõusid kõik seitse Lääne-Saare Kodaniku fraktsiooni liiget püsti ja lahkusid volikogu istungilt. “Meie eesmärk oli tõmmata volikogu liikmete tähelepanu sellele, et nad ikka kuulaksid ka, millised on ettepanekud. Osa volikogu liikmeid üldse ei süüvi asjasse, ei mõtle kaasa ja lihtsalt hääletavad,” leidis Maastik.Pärast istungit uurisid mõned volinikud Lääne-Saare Kodaniku fraktsiooni liikmete käest, miks nad ära läksid. “Arvatakse, et urgitseme asjades eesmärgiga koalitsioonile ära teha. See ei ole ärategemine. Küsimused, mida esitame, puudutavad kõiki volikogu liikmeid,” rääkis Maastik.Möödunud aasta lõpus Lääne-Saare vallavanemale esitatud arupärimises palus Lääne-Saare Kodaniku juht Mart Maastik infot SA Lääne-Saare Haldus, selle haldusalas olevate klubide (Nasva, Eikla, Aste) ning SA Lääne-Saare Hoolekanne eelarve kohta.Ta tahtis teada, millest eespool toodud asutuste eelarved täpsemalt koosnevad, et valla eelarve kuludest parem ülevaade saada.“Eelarve võib olla täiesti õige ja põhjendatud, kuid vaja on rohkem läbipaistvust. Info puudusel ei saa eelarvet teha,” rõhutas Maastik.Arupärimise tegi Maastik vallavalitsusele pärast seda, kui ta teabenõude korras esitatud küsimustele vastuseid ei saanud. Nimelt teatas vallavanem Tiina Luks oma 24. detsembri vastuses, et teabenõuetes on palutud infot, mille valdamine ei ole adressaadi pädevuses ja ta suunab teabenõude edasi SA-le Lääne-Saare Kultuur ja SA-le Lääne-Saare Hoolekanne, mis puudutab nende asutuste eelarveid, kuna nende asutuste eelarve kinnitamise pädevus on sihtasutuste nõukogudel.Maastik järeldas sellest, et vallavalitsusel puudub info valla sihtasutuste eelarve kohta.“See on nagu lasteaias mängimine. Kui midagi ei ole varjata, siis tuleks ikkagi vastata,” ei olnud Maastik rahul.Vallavolikogu esimehe Urmas Lehtsalu kinnitusel vastas vallavalitsus esitatud arupärimisele ja saatis ka sihtasutuste eelarved. “Midagi pole teha. Sihtasutused on juriidilised isikud ja nende suhet vallaga reguleerib seadus,” märkis Lehtsalu.Vaatamata sellele, et fraktsioon Lääne-Saare Kodanik lahkus vallavolikogu istungilt, oli arupärimisele vastamise punkt siiski päevakorras, kuid pärast valla eelarve vastuvõtmist.Volikogu liige Priit Penu tegi selle raames ettepaneku teha sihtasutuste eelarved volinikele kättesaadavamaks ja näidata neid koos valla eelarvega, sellega nõustus ka vallavanem Tiina Luks.“Leiti, et järgmistel kordadel saadetakse koos valla eelarvega ka sihtasutuste eelarved,” ütles Lehtsalu.Kuigi aasta eelarvet kui sellist Lääne-Saare volikogu enam ei aruta, sest on viimane valla tegutsemise aasta enne Saaremaa suurvalla moodustamist. Küll aga võib kõne alla tulla lisaeelarve arutamine.

Veel artikleid samast teemast »