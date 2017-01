SLK nõuab Meie Maalt kopsakat hüvitist

Uudised

Autor: MM / BNS Reede, 20. jaanuar 2017. ERR-i portaalist Meie Maa poolt refereeritud uudis, mis andis Saaremaa Laevakompaniile võimaluse hageda Leedole kuuluva Saarte Hääle konkurenti. FOTO: ekraanitõmmis Eile Pärnu maakohtu Kuressaare kohtumajas toimunud istungil arutati Vjatšeslav Leedole kuuluva AS Saaremaa Laevakompanii 21 857 euro suurust hüvitise nõuet ajalehe Meie Maa väljaandja OÜ Saaremaa Raadio vastu väidetava valeinfo avaldamise eest.



Hagi aluseks on mullu 17. augustil Meie Maa veebis ilmunud artikkel “SLK esindaja ei ilmunud kohtusse”, milles on hageja väitel väärad andmed.



ERR-i portaalist refereeritud uudis räägib sellest, et Cuxhaveni kohus nõuab firmalt Elb-Link majandusnäitajate avalikustamist, sest ettevõte on mitmele võlausaldajale võlgu ega ilmu kohtusse selgitusi andma.



Väited, et Cuxhaveni kohus nõuab firmalt võlausaldajate taotlusel majandusnäitajate avalikustamist ja et ettevõtte esindaja jättis Cuxhaveni kohtusse ilmumata, pärinevad Eesti Rahvusringhäälingu paar päeva varem avaldatud uudisest “Saksa kohus nõuab Saaremaa Laevakompaniilt selgitusi”.



Arutelu istungil veel ei toimunud



Oma hagis nõuab Saaremaa Laevakompanii Meie Maa esitatud andmete ümberlükkamist, kahju tekitava tegevuse keelamist ja mittevaralise kahju hüvitamist, kuna Saksamaal ei tegutse AS Saaremaa Laevakompanii, vaid Elb-Link Reederei GmbH.



Meie Maad vaidluses esindav vandeadvokaat Kersti Põld vastas hagejale, et isegi kui Meie Maa veebilehelt artikkel kõrvaldada, jääb samu väiteid sisaldav pikem ja põhjalikum tekst märkimisväärselt suurema loetavusega Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaalist ikkagi kättesaadavaks. Eesti Rahvusringhäälingu vastu ei ole hageja aga nõuet esitanud.



