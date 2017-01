Uudised

Kolleegid tunnustasid tööta jäänud maavanemat (1)

Reede, 20. jaanuar 2017.



Autor: Heli Salong Reede, 20. jaanuar 2017. “Hea pealik olid!” Just nii ütlesid eile kolleegid ametist lahkuvale maavanemale Kaido Kaasikule.



““Kaido ärasaatmine“ kõlas kuidagi nii morbiidselt, nagu kannaks kadunukest majast välja. Kui poisse Vene ajal kroonusse võeti, siis olid meil saadikad. Ühesõnaga, täna on saadikas, mitte ärasaatmine, sest kroonu võtab su meil ära,” sõnas Kaasiku asemele asuv Jaan Leivategija.



Leivategija andis omapoolse kiire hinnangu toimunule, pidades seda kõigi jaoks kurvastavaks.



“Kui me teame, et napiks aastaks on veel seda asutust, siis ebakindlas olukorras lisada veelgi ebakindlust juurde, pole hea asi,” märkis Leivategija Kaasiku koondamise kohta.



Kaasiku asemele asuv endine maasekretär nimetas endist maavanemat heaks kaasteeliseks, kes oskas luua majas sõbraliku ja hea sisekliima, kus ei olnud närvilist tõmblemist.



“Meie poolt sulle mõned meened ka ja kuna nägime sind ikka linnavalitsuse kingitud tassist kohvi joomas, siis anname sulle ühe asjana kaasa meie maja pildiga tassi, et kodus kohvi juures maavalitsus meelde tuleks,” ei jäänud Leivategija oma sõnavõtus mitte surmtõsiseks.



Viisakaks oleks võidud ikka jääda



Meenutades oma viit aastat ja kolme kuud maavalitsuses, nimetas Kaido Kaasik tehtud asjadest seda, et valmis suudeti teha hea arengustrateegia ja selle alusel saadi vahendeid konkurentsivõime programmist, maakonna uus planeering võeti vastu ja siseturvalisuse küsimused läksid aktiivselt käima.



“Meie hakkasime juba kaks aastat tagasi rääkima ühtsest Saaremaast, aga avalikkus seda enam ei mäletagi. Teised võtsid selle nüüd üle ja tegid ära. Sillateema on meil juba ammu kalevi alla pandud ja lähema 20 aasta jooksul seda kindlasti ei tule, aga nüüd hõikas selle välja ministeerium.



Oma isiklikumatest tegemistest võin öelda, et kaks korda olen isegi inimesi paari pannud. See oli tore kogemus ja kuna see tegevus antakse suurvallale üle, siis peaks ehk õppima jutlustajaks,” naljatas Kaasik.



Rääkides enesetundest pärast finišit, ütles Kaasik, et tunne on tugev ja viga pole midagi.



Üks okas siiski hinge jäi.



“Ma olen pidanud oma elus päris palju inimesi koondama või lahti laskma, aga sa enne räägid inimesega, et miks seda vaja on, ja inimesed on sellist käitumist hinnanud. Ei saa ju anda hommikul käskkirja, et ära õhtul enam tööle tule. Kuid minuga käituti niimoodi. Võiks ju teha viisakalt. See pani halba olukorda ka need, kes minu töö üle võtavad,” jääb Kaasikule selline käitumine arusaamatuks.



Mees ise pole varem tööta tööline olnud ja peab seda uueks kogemuseks.

Praegust vaba aega kavatseb ta kasutada rohkemaks liikumiseks ja käis kolmapäeval juba jõusaaliski. Samuti on mõte minna juhtimisalasele koolitusele, sest valimisliit on moodustamisel ja arvata on, et ega juht kunagi kauaks koju jää.



