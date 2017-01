Uudised

Kuressaares hakkab kõndima valgus (1)

Reede, 20. jaanuar 2017.



Autor: Sigrid Osa Reede, 20. jaanuar 2017. Eliise Kukk (vasakult), Kaire Hunt ja Maris Lindmann valmistamas ette kostüümi moešõule “Valgus kõnnib Kuressaares“. Foto: Sigrid Osa Kuressaare ametikooli õpilased korraldavad tänavu omanäolise moeürituse “Valgus kõnnib Kuressaares”, mis toimub 1. veebruaril kella viiest Kuressaare kultuurikeskuses.



Dekoraator-stilistide moešõu “Valgus kõnnib Kuressaares” on mõeldud kõikidele moehuvilistele. Seda korraldavad viimase kursuse õpilased ja kollektsioone teevad üritusele nii sama eriala nooremate kursuste õpilased kui teised huvilised.



Oma loomingut on teiste seas lubanud näidata ka Teele Koel ja õpilaste juhendaja Anna Sui, kes moešõu projekti idee välja pakkus.



Sui lubas, et oodata on väga huvitavaid ja piiridest välja mõeldud kollektsioone.

“Meie eesmärk oli tulla välja millegi uuega, et pakkuda ka vaatajatele moodsama tehnika suunda, mis on ühendatud moega,” sedastas Sui.



Maris Lindmann tõdes, et siiani on ettevalmistused üsna sujuvalt läinud, kuigi ette on tulnud ka mõningaid takistusi materjali osas, mistõttu on teostus esialgsest ideest mõnevõrra erinev.



“Põnev on kindlasti,” lausus Lindmann. Kahe-kolmeliikmelised grupid valmistavad moešõu tarbeks ühe kostüümi.



Ootata on põnevaid kostüüme



“Mõne ideega on tõesti juhtunud, et oleme proovinud ja ei tulnud välja, kas siis materjali pärast või mingil muul põhjusel,” rääkis Johanna Aasma.



Valguslahenduste leidmine on noored poodlema viinud ehituspoodidesse ja oodata on põnevaid kostüüme.



Dekoraator-stilist, neljanda kursuse õpilane Marion Ronja Uisk ütles, et ürituse korraldamine kulgeb tasa ja targu. Sel nädalal katsetasid juuksuri eriala õpilased soengutega, mis modellidele tehakse.



“Ma usun, et ei ole üritust, mille korraldamisel ei ole mingisuguseid tagasilööke, aga kindlasti me õpime väga palju. Iseenesest see korraldamine väga keeruline pole, aga me ei ole midagi nii suurejoonelist varem teinud,” ütles Uisk.

