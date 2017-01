Uudised

Abituriendid katsetasid e-riigieksamit

Reede, 20. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 20. jaanuar 2017. Juba aasta on haridusministeeriumi palvel Innoves töötanud töögrupp, kes tegeleb eesti keele riigieksami e-eksami arendustööga.



Sel nädalal viidi läbi e-eksami kirjutamisosa eeltest, et selgitada välja, kuidas arendustööga edasi minna. Testi sooritas ka 23 Kuressaare gümnaasiumi abiturienti ja valdavalt olid muljed väga positiivsed.



“Arvutis oli palju mugavam kirjutada, käsi ei väsinud nii palju ära kui käsitsi kirjutades ja palju kiiremini sai ka valmis, mõte jooksis samaaegselt trükkimisega. Arvan, et õpilastele ei ole mingi probleem seda alustada kas või kohe, kuna tänapäeva noored elavad ju nutiajastu keskmes ning arvutid ei ole nende jaoks võõrad seadmed,” arvas e-eksamit sooritanud Carina.



Üle-eestilisi eeltesti tulemusi arutatakse jaanuaris, mil asutakse tööle laiaulatuslikuma proovieksami väljatöötamise protsessiga. Sel nädalal viidi läbi e-eksami kirjutamisosa eeltest, et selgitada välja, kuidas arendustööga edasi minna. Testi sooritas ka 23 Kuressaare gümnaasiumi abiturienti ja valdavalt olid muljed väga positiivsed.“Arvutis oli palju mugavam kirjutada, käsi ei väsinud nii palju ära kui käsitsi kirjutades ja palju kiiremini sai ka valmis, mõte jooksis samaaegselt trükkimisega. Arvan, et õpilastele ei ole mingi probleem seda alustada kas või kohe, kuna tänapäeva noored elavad ju nutiajastu keskmes ning arvutid ei ole nende jaoks võõrad seadmed,” arvas e-eksamit sooritanud Carina.Üle-eestilisi eeltesti tulemusi arutatakse jaanuaris, mil asutakse tööle laiaulatuslikuma proovieksami väljatöötamise protsessiga.

Veel artikleid samast teemast »