Väljavalituid ootab täna 9000-eurone vastuvõtt

Reede, 20. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 20. jaanuar 2017. GOSPA restorani peakoka Alar Aksalu valmistatavaid suupisteid iseloomustab metsa-temaatika, mis jätab fantaasiale palju ruumi. FOTO: Valmar Voolaid Täna toimuva Kuressaare linnapea vastuvõtu eelarve 9000 eurot on küll samas suurusjärgus varasemate aastatega, kuid tänavu on enam rõhku pandud alkoholivabade jookide valikule ja suupisted valmivad viie peakoka käe all. Ürituse toitlustus neelab eelarvest 6000 eurot.



Iga peakoka käe all valmib ühte sorti suupiste, mida valmistatakse 400 tükki – ühtekokku 2000.



Eeldatavasti vähemalt poole tuhande külalise maitseelamuste eest vastutavad kultuurikeskuses GOSPA restorani peakokk Alar Aksalu, Retro peakokk Sander Väärt, kohviku Mosaiik peakokk Risto Laanet ning Saaremaa spaahotellide peakokad Märten Sepp ja Kristjan Janke.



Spaahotellide noormeeste poolt on ühtlasi kolmest osast koosnev kohupiimatort värskete puuviljadega, mis ühtekokku kaalub umbes 50 kilo. Külalisi teenindavad nimetatud toitlustuskohtade ettekandjad, kokku kümme inimest.

Kuressaare linnateatri kohviku Café Remark perenaine ja ürituse toitlustusjuht Leena Mölder võttis ideede paikapanekul esmalt ühendust Alar Aksaluga.



“Tal oli mõte, et sel aastal võiks suupisteid teha erinevad Kuressaare peakokad,” selgitas Aksalu. Asjaosaliste ühise ajurünnaku tulemusel käidi välja viis suupisteid iseloomustavat märksõna: mets, karjamaa, lind, taimetoit ja meri.



Aksalu teemaks sai mets, millest innustatult valmib kerge seinasuitsuga vinnutatud Saaremaa hirve sisefilee, kukeseene-juustukreem ja marineeritud kukeseenemuld korvikeses.



Viimasele selgituseks ütles Aksalu, et tegemist on marineeritud kukeseenega, mis on kuivatatud sibula ja porgandiga ning jahvatatud peeneks. “See annab tekstuuri ja särtsu juurde,” täiendas ta.



Märten Sepp ja Kristjan Janke teemadeks on vastavalt karjamaa ning meri. Esimesest teemast innustatult saavad inimesed peol maitsta puskarimekiga veisefileed.



Valik on värviline



“See koosneb kohapeal valmistatud tatrajuustuküpsisest, punase kapsa-kitsejuustu kreemist ja kohaliku puskariga marineeritud veise sisefileest,” kirjeldas Märten Sepp.



Kristjan Janke täidab kartulikorvikesed suhkru-soolasiia ja suvikõrvitsa-sidrunimoosiga.



Sander Väärt pakub vastuvõtul taimetoidu suupisteid, mis päris ilma loomse komponendita siiski pole, sest lisatud on kitsejuustu.



“Koostises on küpsetatud kitsejuustu kreem Rautsi talu peetide, õunakompoti ja marineeritud samblikuga,” selgitas ta.



“Kitsejuust ja peet on mul endal ka menüüs, seega annab see aimu, mida Retros pakutakse,” lisas Väärt ja selgitas, et suupiste valmistamisel on röstitud värvilist peeti, peale pandud peediga marineeritud sambliku krõps ja õun, mis annab magususe.



Linnu temaatika valinud Risto Laanet pakub mekkida Järveotsa talu õrnsuitsu vutifileed vutimaksakreemi ja külmkuivatatud jõhvikatega.



“Vuti rinnafilee on hästi õrn ja pehme liha,” sõnas ta, lisades, et vutimaks on küll sarnane kanamaksale, olles siiski vähem mõrkjas.



Kuressaare linnapea vastuvõtule sai tänavu kutse 331 inimest. Nii nagu eelmisel aastal, on ka tänavu kavas mitmeid uuendusi.



Näiteks on linnapea soovil vastuvõtu tervitusjoogiks vaid alkoholivaba kokteil või vesi. Juba möödunud aastal arvas linnapea, et alkohoolsete jookide kogust tuleks vastuvõtul vähendada.



“Vastuvõtu formaat annab erinevate valdkondade inimestele hea võimaluse vabas õhkkonnas omavahel suhelda, samuti puudutada Kuressaare ja Saaremaa jaoks olulisi teemasid,” selgitas linnapea Madis Kallas.



