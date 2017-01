Uudised

Piimaühistud püüavad 15-miljonilist toetust

Reede, 20. jaanuar 2017.



Autor: MM Reede, 20. jaanuar 2017. Saaremaa piimaühistu, piimandusühistu Epiko, Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit ja Tartumaa Piimatootjate Ühistu esitavad koos taotluse ühistulise piimatootmise rajamise 15-miljonilise toetuse saamiseks.



Plaanist on taganenud TÜ Laeva Piim, mis ei usu uue tööstuse kasutegurisse, kirjutab Maaleht.



Juba mõne nädala pärast avaneb maaelu arengukava üks mahukamaid meetmeid, kus piimatootjate ühistud saavad küsida 15 miljonit eurot, et ehitada Eestisse oma piimatööstus.



Uue piimatööstuse rajamiseks antakse 15 miljonit eurot vaid siis, kui taotlejad garanteerivad uuele tööstusele 500–1000 tonni piima päevas.



E-Piima juhataja Jaanus Murakas oma plaane veel ei ava: “E-Piim on pikalt tegelnud selle projektiga, aga nüanssidest praegu rääkida ei taha,“ jääb Murakas napisõnaliseks.



Saaremaa piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine ei tee saladust, et just nemad esindavad selles tootjate rühmas tööstuse poolt. "Saaremaa ühistu ja tööstus on alati olnud avatud ning koostöövalmis, et suurprojekt realiseeruks," sõnas Kivine.

