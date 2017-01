Mis juhtus?

Uudised

Reede, 20. jaanuar 2017.



Vargus



15. jaanuaril avastati, et Valjala vallas Jõelepa külas on hoonest varastatud õunapurustaja, mahlapress ja muid esemeid. Kahju on 370 eurot. Nimetatud sündmuse osas on alustatud kriminaalmenetlust.



Triigi sadamast leiti sõjaaegne lõhkekeha



18. jaanuaril tehti kahjutuks Lääne-Saare vallast Triigi sadamast leitud raskekuulipilduja padrun ja 45 millimeetrine suurtükimürsk.

