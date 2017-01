Uudised

Kuressaares saab peagi vankrisõitu nautida (7)

Neljapäev, 19. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 19. jaanuar 2017. Juba neli aastat on Teeääre talli perenaine Liisi von Wowern (kutsaritoolil) pakkunud vankri- ja saanisõitu hobusega Lüürika, kelle teiseks kutsariks pildil Anna Sagor. FOTO: Jane Prostang Alates järgmisest pühapäevast on kõigil soovijatel võimalik Kuressaares teha romantilist vankrisõitu, mida pakub Ansekülas paiknev Teeääre tall.



Teenust katsetatakse esmalt 29. jaanuaril, 26. veebruaril ja 5. märtsil. Viimase kahe pühapäeva vahele jääb ka vastlapäev, mis sobiks just nimelt vankrisõidu proovimiseks. Kuursaaliesiselt väljakult saab romantilise sõidu lunastada ajavahemikus kell 12–15. Lisaks pakutakse alguspunktis ka kuuma jooki ja kooki.



Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles, et kuigi linnas on ka varem korraldatud erinevaid hobustega seotud üritusi, nagu ratsavõistlused või rüütliturniirid, pole juba kaua aastaid sarnast ettevõtmist olnud.



LvW Events OÜ juhatuse liige ja Teeääre talli perenaine Liisi von Wowern ütles, et idee tekkiski sellest, et loodus tühja kohta ei salli.



“Olen hobustega pikka aega tegelenud ja juba kaua on mul olnud ka vanker ja selleks sobiv hobune. Mis ma seda varustust ikka kodus jõude hoian, parem tulen pakun inimestele silmailu ja võimalust sõitu nautida” selgitas Wowern.



Ta rõhutas, et kuna linnas on palju asfaltkattega ja lumeta teid, valiti sõiduriistaks vanker, aga kui kellelgi on kindel soov saaniga sõita, saab seda perenaisega kokku leppides soovitud ajal samuti teha.



Võimalusi jagub



“Kui on lund ja keegi soovib just saanisõitu, võib tulla Ansekülla kohapeale – siin on sobivad rajad, kus sõitu teha,” pakkus naine lahkelt.



Kes aga soovib teha sõbrapäeva enda ja kaaslase jaoks eriliseks, võib samuti Wowerniga ühendust võtta ning aja ja koha kokku leppida. Huviliste olemasolul plaanib ta ka edaspidi vähemalt korra kuus linnas vankrisõitu pakkuda.



