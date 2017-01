Uudised

Juhiloata sõitnud noormehele šokivangistus

Neljapäev, 19. jaanuar 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 19. jaanuar 2017. Kohus mõistis eile kuuajalise šokivangistuse mehele, kes vaatamata juhtimisõiguse puudumisele pidevalt autot juhtis ja kes esitas politseile teise isiku nimele välja antud juhiloa.



Kohus tunnistas Martin Aaviku (22) kokkuleppemenetluse korras süüdi sõiduki süstemaatilises ilma juhtimisõiguseta juhtimises ja karistas teda kuue kuu pikkuse vangistusega, millest üks kuu kuulub kohe ärakandmisele.



Ülejäänud viis kuud jättis kohus täitmisele pööramata tingimisi 18 kuu pikkuse katseajaga.



Kohus eile Aavikut kohe vahi alla ei võtnud. Ta peab ilmuma etteteatatud ajal vanglasse. Kui mees ise sinna ei lähe, viib ta sinna politsei.



Dokumendi kuritarvitamine



Lisaks mõistis kohus Aaviku süüdi tähtsa dokumendi kuritarvitamises, mille eest karistas teda 900 euro suuruse rahalise karistusega. Sellele liitis kohus otsa varasema kohtuotsusega mõistetud, kuid ärakandmata karistuse osa ehk 600 eurot.



Kokku tuleb Aavikul maksta 1500 eurot, mille kohus lubas tasuta ositi aasta jooksul 125 euro kaupa. Kuid see ei ole veel kõik, sest kuriteo toimepanemise eest peab Aavik tasuma riigituludesse 705 eurot sundraha ja 388 eurot kaitsjatasu.



Süüdistuse järgi juhtis mees möödunud aasta 30. mail Kuressaares sõiduautot ilma juhtimisõiguseta. J. Smuuli 3 maja juures esitas ta politseile teise isiku nimele välja antud juhiloa. Selle oli autosse unustanud seal varem viibinud mees.



Kohus pidi Aaviku süüasja arutama juba mullu oktoobris, kuid istung jäi ära, sest mehel ei olnud millegagi tõestada, et varasema kohtuotsusega süstemaatilise juhiloata auto juhtimise eest mullu 27. jaanuaril mõistetud 1200-eurone rahaline karistus oleks riigituludesse ära makstud.

Tema jutu järgi olevat tööandja tema eest raha ära maksnud, kuid ühtegi tõendit selle kohta tal esitada polnud.



Samal põhjusel lükkas kohus 10. novembril istungi edasi. Ühtlasi loobus prokurör Martin Aavikuga varem sõlmitud kokkuleppest karistuse osas ning kohus tagastas kriminaalasja toimiku prokurörile.



