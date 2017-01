Uudised

Saarlase liit tuli kokku (19)

Neljapäev, 19. jaanuar 2017.



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 19. jaanuar 2017. Eile kogunesid raekotta mitmete erinevate elualade esindajad kokku kaheksast Saaremaa omavalitsusest. FOTO: Valmar Voolaid Koosoleku kutsus Kuressaare raekoja saali kokku valimisliidu üks initsiaatoreid, Kuressaare linnavolikogu esimees, IRL-i kuuluv Toomas Takkis.



“Seni oleme valimisliidu teemat inimestega eraldi arutanud, nüüd oli aeg need inimesed kokku kutsuda, et tegevuskava kujundama hakata,” ütles Takkis.

Raekotta kogunes esinevatest erakondadest kokku 29 erineva eluala esindajat kaheksast Saaremaa omavalitsusest.



Koosolekul moodustati kuus valimistoimkonda: programmitoimkond, noorsootoimkond, nimekirjatoimkond, meediatoimkond, finantstoimkond ja kodurahu toimkond. Viimane töötab erakondade aukohtuga sarnasel põhimõttel ning sellesse kuuluvad ainult naised.



“Kuna koos on väga erinev seltskond, siis tuleb kokku leppida koostöö põhimõtted. Kodurahu toimkond kaalub läbi kõik vaidlusküsimused ja annab siis oma seisukoha,” selgitas Takkis. “Et meeste põrkuvaid egosid tõhusalt kanaliseerida, kuuluvad sellesse toimkonda ainult naised, kuna nad on tasakaalukamad ja targemad.”



Koosolek oli lühike ja jutt konkreetne. Otsustati moodustada MTÜ, mille liikmeks võivad kõik astuda ning mille kaudu arveldada ka toetajatega. Peatuti põgusalt koostöö põhimõtetel, mis lähevad põhjalikumalt arutlusele ja kinnitamisele järgmisel koosolekul. Seda on oodata juba veebruari alguses.



“See parteilastest koosnev ühendnimekiri ja eraldi parteinimekirjad on imelik,” kommenteeris valimisliidu moodustamist EKRE Saaremaa piirkonna juht Maria Kaljuste.



“Oleks siis üks nimekiri või erakonnad või valimisliidus parteitud, sellest saaksin ma aru. Aga nüüd tuleb usaldada kedagi, kes isegi oma erakonda justkui ei usalda.”



Väiksemate kogukondade liidrid



Mitmete erakondade Saaremaa piirkonna osakonnad on otsustanud, et osalevad tänavu sügisel toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel valimisliidu Saarlane nimekirjas.



Vabaerakonna Saaremaa piirkonna juhatuse liige Enn Meri eilselt koosolekult küll puudus, ent kinnitas telefoni teel, et kogu Vabaerakonna Saaremaa osakond võttis vastu otsuse osaleda Saaremaa omavalitsuse valimistel koos valimisliiduga Saarlane. Ta lisas, et Vabaerakond tegutseb parteina riigi tasandil, kuid kohalikus elus on kohalikud valimisliidud õige asi.



“Saaremaast on saamas uus suur vald ja siin vanad struktuurid enam ei kehti ning valimisliit on õige foorum muudatusteks,” ütles ta ning rõhutas Vabaerakonna seisukohta, et kohalikku asja ei saa dikteerida Tallinnast, lahendused tuleb leida kohapeal.



