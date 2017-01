Uudised

EAS saavutas Ever Lipuga kompromissi

Neljapäev, 19. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 19. jaanuar 2017. Endise Nordic-Filtersi tootmishoone Laadjalas. FOTO: Valmar Voolaid Ever Lipult üle 47 000 euro nõudnud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) jurist ja Lipu esindaja allkirjastasid eile kompromisslepingu, mille esitasid kohtule kinnitamiseks.



Lepingu järgi tuleb Ever Lipul 17. veebruariks kanda kohtu deposiitarvele 15 000 eurot. Pärast raha laekumist koostab kohus määruse, millega kinnitab poolte vahel sõlmitud kompromissi ja lõpetab menetluse.



EAS-i 2010. aastal tehtud juhatuse otsustega rahuldati Letocz Pocet OÜ taotlused toetuse saamiseks, kuid hilisema haldusmenetluse tulemusena nõuti toetuse saajalt projektide raames välja makstud toetus tagasi kokku summas 47 486,35 eurot.



EAS tuvastas, et Ever Lipp toetuse saaja juhatuse liikmena on rikkunud perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses sätestatud tingimusi, kuna esitas viidatud projektidega seotud tegevuskulude osas EAS-ile ebaõigeid andmeid.



Kohus kutsus eilsele istungile kolmanda osapoolena Letocz Pocet OÜ juhatuse liikme Raul Vindi. Vaatamata sellele, et talle edastati kohtukutse ja see avaldati ka Ametlikes Teadaannetes, Vint kohtusse ei ilmunud. Ent pooled kui ka kohus arvasid, et tema puudumine ei takista asja arutamist.



Kohtuistungi algul rääkis Ever Lipu esindaja vandeadvokaat Kersti Põld kohtule, et kõigepealt tuleks selgeks teha, kes on üldse hageja, sest EAS on eraõiguslik juriidiline isik, mitte Eesti Vabariik. Ta pakkus kohtule välja jätta hagi läbi vaatamata või kui kohus teeb otsuse, jätab EAS-i hagi rahuldamata.



“Hagi Eesti Vabariigi nimel ei ole esitatud, see on esitatud EAS-i nimel. Hagejat minu teada asendada ei saa,” leidis Põld.



EAS-i jurist Kadri Kuus selgitas kohtule, et hagejaks on siiski EAS, sest selle juhatuse esimeest (toonast) Hanno Tombergi volitati esindama Eesti Vabariiki kohtus.



Kohus ei pidanud mõistlikuks teha eraldi määrust seisukoha võtmiseks, sest see oleks niigi kaua veninud menetlust veelgi pikendama hakanud ning lubas oma järelduse teha kohtuotsuses.



Kohus juhtis tähelepanu, et Ever Lipu esindaja etteheited on lahendatud, kuna saatis varem EAS-ile päringu hageja isiku selgitamiseks.



Ever Lipu õigusvastane tegevus ja süü leidnud kinnitust ka 2015. aasta 31. augustil tehtud ning juba tükk aega tagasi jõustunud kohtuotsusega. Kohus tunnistas OÜ Nordic-Filters juhatuse liikme Ever Lipu kriminaalkorras süüdi pettuse teel soodustuse saamises ja karistas teda 840 euro suuruse rahalise trahviga.



Samas kuriteos tunnistas kohus süüdi ka Air-Systems OÜ, mis kuni 2015. aasta 3. juunini kandis ärinime OÜ Nordic Filters, ning karistas firmat 10 000 euro suuruse rahalise trahviga, millest 4000 eurot pidi ettevõte ära maksma kohe. Ülejäänud summa ehk 6000 eurot otsustas kohus jätta kohaldamata tingimisi aastase katseajaga.



OÜ Nordic-Filters veenis ja lõi esitatud arvetega EAS-ile ebaõige ettekujutuse, et kahe projekti kogumaksumus on 136 195 eurot 72 senti. Samuti enda kui taotleja maksevõimelisusest, et OÜ Nordic-Filters on majanduslikult jätkusuutlik ja omab projekti elluviimiseks vajalikku omaosalust 70 622 eurot 38 senti.



Pettuse tulemusena maksis EAS firmale välja 47 486 eurot 35 senti.

Ühtlasi ei teatanud Ever Lipp OÜ Nordic-Filters juhatuse liikmena EAS-ile, et seadmed, mis soetati osaühingutelt S-Link ja Airtech, pärinesid ettevõtte juhatuse liikmega seotud ettevõttest OÜ Keskkonna Investeeringud.



Äriregistri andmetel on nii OÜ Nordic-Filters kui ka Air-Systems OÜ nimed kehtetud. Nende asemel kannab ettevõte nime Letocz Pocet OÜ. Lepingu järgi tuleb Ever Lipul 17. veebruariks kanda kohtu deposiitarvele 15 000 eurot. Pärast raha laekumist koostab kohus määruse, millega kinnitab poolte vahel sõlmitud kompromissi ja lõpetab menetluse.EAS-i 2010. aastal tehtud juhatuse otsustega rahuldati Letocz Pocet OÜ taotlused toetuse saamiseks, kuid hilisema haldusmenetluse tulemusena nõuti toetuse saajalt projektide raames välja makstud toetus tagasi kokku summas 47 486,35 eurot.EAS tuvastas, et Ever Lipp toetuse saaja juhatuse liikmena on rikkunud perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses sätestatud tingimusi, kuna esitas viidatud projektidega seotud tegevuskulude osas EAS-ile ebaõigeid andmeid.Kohus kutsus eilsele istungile kolmanda osapoolena Letocz Pocet OÜ juhatuse liikme Raul Vindi. Vaatamata sellele, et talle edastati kohtukutse ja see avaldati ka Ametlikes Teadaannetes, Vint kohtusse ei ilmunud. Ent pooled kui ka kohus arvasid, et tema puudumine ei takista asja arutamist.Kohtuistungi algul rääkis Ever Lipu esindaja vandeadvokaat Kersti Põld kohtule, et kõigepealt tuleks selgeks teha, kes on üldse hageja, sest EAS on eraõiguslik juriidiline isik, mitte Eesti Vabariik. Ta pakkus kohtule välja jätta hagi läbi vaatamata või kui kohus teeb otsuse, jätab EAS-i hagi rahuldamata.“Hagi Eesti Vabariigi nimel ei ole esitatud, see on esitatud EAS-i nimel. Hagejat minu teada asendada ei saa,” leidis Põld.EAS-i jurist Kadri Kuus selgitas kohtule, et hagejaks on siiski EAS, sest selle juhatuse esimeest (toonast) Hanno Tombergi volitati esindama Eesti Vabariiki kohtus.Kohus ei pidanud mõistlikuks teha eraldi määrust seisukoha võtmiseks, sest see oleks niigi kaua veninud menetlust veelgi pikendama hakanud ning lubas oma järelduse teha kohtuotsuses.Kohus juhtis tähelepanu, et Ever Lipu esindaja etteheited on lahendatud, kuna saatis varem EAS-ile päringu hageja isiku selgitamiseks.Ever Lipu õigusvastane tegevus ja süü leidnud kinnitust ka 2015. aasta 31. augustil tehtud ning juba tükk aega tagasi jõustunud kohtuotsusega. Kohus tunnistas OÜ Nordic-Filters juhatuse liikme Ever Lipu kriminaalkorras süüdi pettuse teel soodustuse saamises ja karistas teda 840 euro suuruse rahalise trahviga.Samas kuriteos tunnistas kohus süüdi ka Air-Systems OÜ, mis kuni 2015. aasta 3. juunini kandis ärinime OÜ Nordic Filters, ning karistas firmat 10 000 euro suuruse rahalise trahviga, millest 4000 eurot pidi ettevõte ära maksma kohe. Ülejäänud summa ehk 6000 eurot otsustas kohus jätta kohaldamata tingimisi aastase katseajaga.OÜ Nordic-Filters veenis ja lõi esitatud arvetega EAS-ile ebaõige ettekujutuse, et kahe projekti kogumaksumus on 136 195 eurot 72 senti. Samuti enda kui taotleja maksevõimelisusest, et OÜ Nordic-Filters on majanduslikult jätkusuutlik ja omab projekti elluviimiseks vajalikku omaosalust 70 622 eurot 38 senti.Pettuse tulemusena maksis EAS firmale välja 47 486 eurot 35 senti.Ühtlasi ei teatanud Ever Lipp OÜ Nordic-Filters juhatuse liikmena EAS-ile, et seadmed, mis soetati osaühingutelt S-Link ja Airtech, pärinesid ettevõtte juhatuse liikmega seotud ettevõttest OÜ Keskkonna Investeeringud.Äriregistri andmetel on nii OÜ Nordic-Filters kui ka Air-Systems OÜ nimed kehtetud. Nende asemel kannab ettevõte nime Letocz Pocet OÜ.

Veel artikleid samast teemast »