Uudised

Audi esindus saab parkla ja uue purskkaevu

Neljapäev, 19. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 19. jaanuar 2017. Kuressaare Audi esindus otsis ühest küljest klientide arvu kasvu ja teisalt purskkaevu amortiseerumise tõttu alale uut lahendust.



Reval Auto Esindused OÜ juhatuse liige Aivar Aru tõdes, et bassein on tugevalt amortiseerunud ja kümne aastaga oma aja ära elanud.



“Koostöös Kuressaare linnavalitsusega hakkasime otsima parimat lahendust, kus veesilm jääb võimalikult tänava poole avaliku ruumi ja peatänava kaunistamiseks ning linnaelanikele nautimiseks ja Reval Auto Esindused OÜ saaksid endale kuuluvat kinnistut sihipäraselt ära kasutada,“ selgitas ta, lisades, et tegu on siiski ärimaaga ja klientide arvu kasvu tõttu ei ole esinduse küljel paiknevad kuus parkimiskohta enam piisavad.



Parkimiskohtade täpne arv selgub projekteerimise käigus. Töödega plaanitakse alustada võimalikult ruttu, et suve alguseks valmis saada. Ümberehituste ajal pääsevad kliendid Aru kinnitusel vabalt esindusse, ehitustööd klientide liikumist kinnistul ei häiri.



Tallinna tänava rekonstrueerimistööde ajal oli ligipääs esindusele põhiliselt küll olemas, aga ühe vahva seigana tõi Aru välja, et kord tuli üks klient nende juurde, ulatas võtmed ja ütles, et jättis auto Maxima parklasse, kuna lähemale ei pääsenud.



Reval Auto Esindused OÜ loovutab ühe euro eest Kuressaare linnavalitsusele 135 ruutmeetrit maad Mõnusa Villemi ja Tallinna tänava nurgalt. Uuele, loodavale kinnistule rajab Kuressaare linn veesilma, mida tulevikus hoiab korras ja hooldab Kuressaare linnamajandus.



Projekteerimistingimustes rõhutas linnaarhitekt Loona Lepp, et olemasolevate puude alust maapinda ei tohi tõsta ega langetada, samuti mitte muuta puude võrade ulatuses olevaid katendeid. Samuti tuleks arvestada, et uue parkla ja veesilma ehitamine on omavahel seotud.



Linnainsener Madis Pihel soovitas parkla ja tulevase purskkaevu piirile projekteerida betoonist tugimüüri, mis võimaldaks esmalt parkla ja hiljem veesilma ehitamist.



Heakorra ja haljastuse spetsialist Katrin Reinhold lisas, et parkla tuleks rajada murukivikatendiga. Reval Auto Esindused OÜ juhatuse liige Aivar Aru tõdes, et bassein on tugevalt amortiseerunud ja kümne aastaga oma aja ära elanud.“Koostöös Kuressaare linnavalitsusega hakkasime otsima parimat lahendust, kus veesilm jääb võimalikult tänava poole avaliku ruumi ja peatänava kaunistamiseks ning linnaelanikele nautimiseks ja Reval Auto Esindused OÜ saaksid endale kuuluvat kinnistut sihipäraselt ära kasutada,“ selgitas ta, lisades, et tegu on siiski ärimaaga ja klientide arvu kasvu tõttu ei ole esinduse küljel paiknevad kuus parkimiskohta enam piisavad.Parkimiskohtade täpne arv selgub projekteerimise käigus. Töödega plaanitakse alustada võimalikult ruttu, et suve alguseks valmis saada. Ümberehituste ajal pääsevad kliendid Aru kinnitusel vabalt esindusse, ehitustööd klientide liikumist kinnistul ei häiri.Tallinna tänava rekonstrueerimistööde ajal oli ligipääs esindusele põhiliselt küll olemas, aga ühe vahva seigana tõi Aru välja, et kord tuli üks klient nende juurde, ulatas võtmed ja ütles, et jättis auto Maxima parklasse, kuna lähemale ei pääsenud.Reval Auto Esindused OÜ loovutab ühe euro eest Kuressaare linnavalitsusele 135 ruutmeetrit maad Mõnusa Villemi ja Tallinna tänava nurgalt. Uuele, loodavale kinnistule rajab Kuressaare linn veesilma, mida tulevikus hoiab korras ja hooldab Kuressaare linnamajandus.Projekteerimistingimustes rõhutas linnaarhitekt Loona Lepp, et olemasolevate puude alust maapinda ei tohi tõsta ega langetada, samuti mitte muuta puude võrade ulatuses olevaid katendeid. Samuti tuleks arvestada, et uue parkla ja veesilma ehitamine on omavahel seotud.Linnainsener Madis Pihel soovitas parkla ja tulevase purskkaevu piirile projekteerida betoonist tugimüüri, mis võimaldaks esmalt parkla ja hiljem veesilma ehitamist.Heakorra ja haljastuse spetsialist Katrin Reinhold lisas, et parkla tuleks rajada murukivikatendiga.

Veel artikleid samast teemast »