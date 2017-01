Uudised

Autovaraste lemmik on Volkswagen

Neljapäev, 19. jaanuar 2017.



Autor: MM Neljapäev, 19. jaanuar 2017. Kuressaare politseijaoskonna juhi Rainer Antsaar Autovaraste lemmikmark oli ka mullu Volkswagen, samas näitab politsei- ja piirivalveameti esialgne statistika ärandamiste arvu jätkuvalt suurt langust.



Kuressaare politseijaoskonna juhi Rainer Antsaare (pildil) andmetel ärandati Saare maakonnas 2014. aastal neli autot ning kõigil kordadel olid auto uksed lukustamata ja võtmed autos. Sõidukid leiti hiljem mahajäetuna.



2015. aastal ärandati maakonnas kolm autot, mis kõik leiti hiljem avariilisena.



Võtmed pandi pihta elukohast ja korterist



Ühel juhul oli auto võti süütelukus, samuti varastati võtmed eluruumist ja teisel juhul kontorist. 2016. aastal ärandati üks auto, mis hiljem leiti avariilisena.



Kõigi 2014. ja 2015. aastal toime pandud kuritegude puhul on süüdlased kindlaks tehtud, kinnitas Antsaar, lisades, et möödunud aasta ärandamine on alles menetluses.



“Nende juhtumite valguses tuletaks inimestele meelde, et autode süütevõtmeid tuleb hoida kõrvalistele kättesaamatus kohas ja sõiduki uksed peaks olema kindlalt lukustatud. Kindlasti ei tohiks süütevõtmeid auto süütelukku jätta auto juurest lahkudes.”



Autovaraste lemmikmarkide edetabelit troonib Volkswagen 34 ärandatud sõidukiga, järgnevad BMW, Audi, Ford, Opel ning Mercedes vastavalt 31, 21, 16, 13 ja 12 sõidukiga.



