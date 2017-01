Uudised

Töötukassa tunnustas parimaid tööandjaid

Kolmapäev, 18. jaanuar 2017.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 18. jaanuar 2017. Töötukassa tunnustusi käisid vastu võtmas (vasakult) GOSPA juhataja Piret Trei, Orissaare vallavanem Vello Runthal ja koolitaja Heli Maajärv. Foto: Meeli Küttim Eile tunnustas töötukassa juba viiendat aastat tööandjaid, kohalikke omavalitsusi ja koostööpartnereid, kellega on aasta vältel tehtud tõhusat koostööd inimeste tööleaitamiseks.



Saaremaalt sai Estonia saalis toimunud pidulikul galal aasta tööandja tiitli OÜ GOSPA, aasta koostööpartneriks tunnistati Heli Maajärv ja aasta kohalikuks omavalitsuseks Orissaare vald.



Parimate partnerite nimetamisel said kaasa rääkida kõik töötukassa maakondlikud osakonnad.



Georg Ots Spa on töötukassaga koostööd teinud juba alates 2011. aastast. Ettevõte valiti aasta tööandjaks, kuna töötukassa on ettevõttega teinud tõhusat koostööd nii töövahenduse, proovitöö, palgatoetuse kui tööpraktika teenuse osas ning samuti on ettevõte osalenud Saaremaa töömessil.



Abivalmis kaasa mõtlema



GOSPA juhataja Piret Trei käis töötukassa klientidele rääkimas ka klienditeenindaja koolituse infopäeval. Ta on alati olnud abivalmis kaasa mõtlema, oma arvamust avaldama ja väljakutsetele lahendusi otsima.



Aasta koostööpartneriks tunnistati Heli Maajärv, kes on üks hinnatumaid koolitajaid ja nõustajaid Saaremaal. Olgu see tööharjutus, tööklubi, motivatsioonikoolitus vms – üheks peamiseks teenuse magnetiks on just tema.



Heli on õppinud kogu elu ning ka teisi õppijaid innustab ta ennast arendama eelkõige isikliku eeskuju, julgustamise ja toetusega.



“Ta paneb sind mõtlema, analüüsima oma sisemaailma, oma vaateid ja arusaamu. Ta on positiivne ja selgelt väljenduv juhendaja. Hea suhtlemisoskusega. Hea kuulaja. Motiveerib, süstib enesekindlust,” rääkis üks Maajärve koolitusel osalenud klient.



Aasta kohaliku omavalitsuse tunnustuse sai Orissaare vald, kuna on aastaid silma paistnud süsteemse ja tulemusliku koostööga. Viimastel aastatel on selles eestvedajana olnud suur roll sotsiaalnõunikul Aina Sepp-Teevetil ja vallavanem Vello Runthalil.



Parema elu eeldus on töökoht



Aina roll sotsiaalvaldkonna eestkõnelejana on suur. Ta on koondanud erinevate teemade käsitlemiseks ümarlauad, otsinud koostöökohti klientidele lahenduste leidmisel, korraldanud töötukassa teenuste tutvustamist vallas, toetanud nõu ja jõuga tööandjaid vähenenud töövõimega inimeste töölevõtmisel.



Töötukassa Saaremaa kolleegid iseloomustavad Ainat kui head suhtlejat ja organiseerijat, kiiret ja ladusat, kliendi soovidest ja võimalustest lähtuvat töötajat.



“Mul on hea meel, et meie meeskond sai sellise tunnustuse. Teeme vallas iga päev sellist koostööd nii töötukassa kui teiste ametitega eesmärgil, et meie enda inimestel oleks parem elu. Parema elu üks eeldusi on see, et sul on töökoht ja sissetulek,” rääkis Orissaare vallavanem Vello Runthal.



Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel kinnitas, et töötukassa aitas 2016. aastal tööotsingutel 79 029 inimest. Kokku vahendasid nad 54 000 tööpakkumist.

