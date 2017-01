Uudised

Esilinastub film legendaarsest Lembri Uudust

Kolmapäev, 18. jaanuar 2017.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 18. jaanuar 2017. Eeva Mägi koos drooni operaatori Valmar Voolaiu (vasakul) ja operaator Heiko Sikkaga tänavu kevadel võtteplatsil Pähkla küla lähistel. Foto: Tanel Kadalipp Tuleva nädala reedel, 27. jaanuaril kell kuus õhtul esilinastub Kuressaare kultuurikeskuses Saaremaalt pärit režissööri Eeva Mägi vastvalminud film “Lembri Uudu”, mille võtted toimusid tänavu kevadel samuti Saaremaal.



Tegemist on lavastatud dokumentaalfilmiga, milles osaleb kaheksa Pähkla küla elanikku: Jaanis Niit, Herta ja Kalev Pitk, Lembi Arro, Regina ja Rein Sai, Arvo Kald ja režissööri vanaema Helga-Niina Kukk.



Kaks aastat tagasi luges Mägi Juan José Millas’i lühijuttude kogumikku “Asjad kutsuvad meid“, kus oli juttu ühest mehest, kes suri, kuid kellel võttis aega mõista, et ta tegelikult on juba surnud.



“Miskipärast kargas mulle kohe pähe Lembri Uudu. Mees, keda ma ei ole kunagi oma elus näinud, kes suri juba enne minu sündi, kuid kellest tean nii palju,” kirjeldas režissöör filmi idee allikat.



Tuleb üksteist märgata



2014. aasta suve veetis Mägi Pähkla külas, uurides Lembri Uudu kohta ja kohtus külaelanikega. Lembri Uudust rääkisid kõik ja tema lugusid meenutades muutusid inimesed rõõmsaks.



“Sain aru, et Lembri Uudu on tegelikult kadunud kolhoosielu sümbol. Legend, kes õigel ajal suri ja annab külarahva minevikule lõbusa tooni, millest keegi ei taha lahti lasta. Vaim, kes siiani tiirutab Pähkla küla kohal ja hoiab “kolhoosi” ikka veel koos,” kõneles Mägi.



“Hiljem nägin unes, kuidas mu vanaema hoovis vahtrapuu otsast suur murtud tiivaga inim-rohevint alla potsatas ning lonkis üksi mööda tühja külateed. See oli justkui ilmutus.”



Mägi sõnul on Lembri Uudu näol tegemist universaalne looga, kuna kolhooside lagunemise järgseid külasid on terve Eesti täis. Kõigis elas toona üksik naljamees, keda kõik meenutavad ja kellest ikka ja jälle räägitakse.



“Tegelikult on inimestel vaja suhelda, on vaja, et neid märgataks – Uudu märkas ja mina märkasin ka,” tõdes Mägi.



Režissöör Eeva Mägi loodab, et külaelanikud, kes andsid oma panuse, ka esikale tulevad. “Uudu tuleb igal juhul. Ta on kogu aeg kohal,” on Mägi veendunud. Esilinastusele on oodatud kõik huvilised.



Filmi režissöör on Eeva Mägi, operaator Heiko Sikka, produtsendid Liis Nimik ja Edina Csüllög, montaažirežissöör Jette-Krõõt Keedus, helirežissöör Tanel Kadalipp ja toimetaja Liis Nimik.



