EAÕK uus preester kolib saarele esialgu ilma pereta (6)

Kolmapäev, 18. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 18. jaanuar 2017. Isa Kristoforos ehk Kristo Parts. FOTO: EAÕK Alates 1. veebruarist vahetab Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) seni maakonnas teeninud Roland Tõnissoni välja Saaremaa juurtega, kuid Pärnus sündinud ja teeninud preester Kristo Parts.



Isa Kristoforos ehk Kristo Parts jätab Saaremaale kolimisega maha oma praegused ametid Pärnumaal, kus ta seni oli teine preester Pärnu Issandamuutmise katedraalkirikus ning Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiose ja Uruste Issanda Taevaminemise koguduse preester.



See, kas ta paneb maha ka Pärnu ja Saare piiskopkonna sekretäri ameti, pole Kristo Partsi sõnul veel päris kindel.



Saaremaal võtab ta üle Kuressaare Püha Nikolai, Lümanda Issandamuutmise, Piila Peaingel Miikaeli, Ööriku Püha Kolmainu, Mustjala Prohvet Eeliase ja Reomäe Apostel Andrease koguduse teenimise.



Preester kolib saarele esialgu ilma pereta. “Pere liitub hiljem, sest naine peab siis ka kohapeal tööd leidma ja laps lõpetab lasteaias oma käesoleva õppeaasta Pärnus esmalt ära,” selgitas mees.



Parts õppis 1998–2004 Kreekas Thessaloniki Aristotelese ülikoolis kreeka keelt ja teoloogiat, omandades bakalaureusekraadi ja edasi õppides 2007. aastal ka magistrikraadi.



Tema teenistuskäik algas 1993. aastal Pärnu Issandamuutmise koguduses altariteenijana. 29. märtsil 1997 pühitses Eesti metropoliit Stefanus (tollal Nazianzi piiskop) Partsi sama koguduse lugejaks.



14. novembril 2010 pühitses Pärnu ja Saare piiskop Aleksander ta diakoniks ja 8. septembril 2013 oikumeeniline patriarh Bartolomeus preestriks.



