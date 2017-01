Uudised

Naiskodukaitse kinkis lasteaedadele muinasjuturaamatud

Kolmapäev, 18. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 18. jaanuar 2017. Ettevalmistusi enne raamatute laialijaotamist tegid (vasakult) Anni Murd, Kadri Paomees ja Eve Tuisk. FOTO: Taavi Tuisk Uue aasta esimese kahe nädala jooksul käisid Saaremaa ringkonna naiskodukaitsjad kinkimas kõigile maakonna lasteaedadele muinasjuturaamatuid. See pani silmad särama mitte ainult lastel ja õpetajatel-direktoritel, vaid ka kinkijatel endil.



Raamatute valikul sai määravaks laste endi soov. “Tegime väikest uurimistööd, millest tuli välja, et lasteaiad unistavad headest muinasjuttude kogumikest,” selgitas Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna aseesinaine ja käesoleva projekti eestvedaja Eve Tuisk.



Kokku 44 raamatut



Seejärel võtsid naiskodukaitsjad ette retke poodidesse, et lisaks heale sisule ka nägusad raamatud leida. “Muidugi vaatasime ka ilmumisaastat, sest tahtsime olla kindlad, et meie välja valitud raamatuid lasteaedadel veel ei ole,” rõhutas ta.



Kuna Naiskodukaitse väärtustab ajalugu ja pärimust, polnud küsimustki, et valikusse sattus Eesti muinasjutte. Kõrvale valiti ka teiste rahvaste muinasjutte.

Hiliste päkapikkudena käisid raamatuid viimas üldjuhul need naiskodukaitsjad, kellel on vastava asutusega mingi seos: töö, lapsed, lapselapsed või lihtsalt oma valla lasteaed.



Kokku kingiti 44 raamatut 21 lasteaiale ja ühele lastehoiule, mis tähendab, et igasse lasteaeda sai kaks muinasjuturaamatut. “Eesti muinasjutud” ja “Muinasjutud” olid mõlemad mullu värskelt trükikojast müügilettidele tulnud.



Mõte keskenduda sel korral heategevusloteriil lastele tekkis Orissaare jaoskonna naistel.



