Hiina meditsiini arst Rene Bürkland toob täissaalid

Kolmapäev, 18. jaanuar 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Kolmapäev, 18. jaanuar 2017. Rene Bürkland peab homme kaks loengut – esimene toimub väärikate ülikooli ja teine Ö-ülikooli raames. Foto: Õhtuleht Neljapäeval Saaremaa ühisgümnaasiumi (SÜG) aulas väärikate ülikoolis ning pärast seda Ö-ülikooli raames sama maja auditooriumis publiku ette astuva Rene Bürklandi loengu “Hiina meditsiin ja pikaealisus” vastu on väga suur huvi.



Dr Rene Bürkland peab neljapäeval kaks loengut. Väärikate ülikooli loenguid kuulab sel õppeaastal ligi 270 inimest, suure tõenäosusega tulevad kõik ka Rene Bürklandi loengut kuulama ja sinna ei saa lisaks kuulajaid tulla.



Mõlemad loengud lähevad täissaalile



Teise loengu peab Bürkland Ö-ülikooli raames veel, kuid ka sellele pole enam võimalik registreeruda: SÜG-i auditooriumis toimuvale loengule on kõik kohad täis.



“Sel õppeaastal alustasin Ö-ülikooli raames loenguteprogrammi noorematele teadmistehuvilistele ja neile, kes väärikate ülikooli loenguprogrammist teatud üksikute teemade vastu huvi tunnevad. Rene Bürklandi loengule, mis toimub pärast väärikate ülikooli loengut, on kõik kohad täis,” ütles Oesel Studiumi tegevjuht Maie Meius, viidates, et tegemist on üle Eesti väga tuntud lektoriga.



“Tema esinemine on jätnud inimestele sügava mulje,” märkis Meius, kelle sõnul ei ole varem sellist tungi olnud ühelegi loengule ning tegemist on Ö-ülikooli selle õppeaasta kõige suuremat huvi pakkuva lektoriga.



Väärikate ülikoolis kl 16 algaval loengul kuulab hinnatud lektorit 270 inimest, Ö-ülikooli raames kl 18.30 algavale loengule on registreeritud üle 70 huvilise.



“Ma olen suhelnud inimestega ning loodan, et need, kes on registreerunud, tulevad ka kohale,” ütles Meius, rõhutades, et kuulama saavad tulla ainult need, kes on end kirja pannud ja kellele on antud tagasiside koha olemasolu kohta.



Maie Meius soovitas loengule tulijatel teha ka veidi kodutööd: lugeda erinevaid artikleid Hiina meditsiini kohta, uurida, mida doktor on soovitanud inimestel teha, et olla terve.



Raamat hinnas ka Saaremaal



Rene Bürkland on mitmete raamatute autor. Tema viimane raamat “Tark tee terviseni. Hiina toitumisteraapia tervise tugevdamiseks ja haigustest paranemiseks” troonis Rahva Raamatu Kuressaare kaupluse müügi-TOP-is 2016. aastal esikohal.



“Bürklandi raamat on ka Saaremaal väga hinnas, tema raamatu müüginumbrid ületavad tabeli järgmist ligi kaks korda,” ütles Rahva Raamatu turundusjuht Ann Virkus, lisades, et käesolevat aastat pole küll palju olnud, aga võib öelda, et hetkel on “Tark tee terviseni” müüginumbrite poolest teisel kohal.



“Raamat on poes olemas, nii et peaks jätkuma kõigile soovijatele.”



