Mäeker: parteide poliitilisest vastutusest rääkimine on naljanumber (10)

Kolmapäev, 18. jaanuar 2017.



Autor: Ines Vapper Kolmapäev, 18. jaanuar 2017. 2014. aasta lõpul toimunud Lääne-Saare volikogu valimistele läks Mart Mäeker veel kindlalt Keskerakonna nimekirjas, olles ühtlasi ka erakonna kandidaat vallavanema kohale. FOTO: Valmar Voolaid Esmaspäeva õhtul kogunenud Keskerakonna juhatus arutas valmistumist oktoobris toimuvateks kohalikeks valimisteks ning otsustas, et valimistele minnakse Keskerakonna nimekirjadega.



“Keskerakonna juhatus oli kohalike valimistega seonduvat arutades üksmeelsel seisukohal, et üle Eesti tuleb välja minna just erakonna lipu all,” ütles erakonna peasekretär Jaak Aab. Sama kinnitas ka laupäeval Keskerakonna Saaremaa piirkonnaga kohtunud erakonna esimees, peaminister Jüri Ratas, kes möönis samas, et otseselt keelata ta siinseid inimesi valimisliidu koosseisus kandideerimast ei saa.



Teistest Keskerakonna piirkondadest peale Saaremaa pole Jaak Aabi sõnul tulnud seni signaale valimisliitude pooldamisest erakonna ees. “Mis puudutab saarlaste otsust, siis ma siin väga kiireid järeldusi ei teeks,” lausus Aab. Tema hinnangul võis saarlaste otsus olla tingitud tundmusest, et nii on võimalik saavutada valimistel parem tulemus.



Aastakonverentsil selgub esimees



Nimelt otsustas just Saaremaa piirkonna juhatus algselt minna kohalikele valimistele vastu loodava Saarlase valimisliidu koosseisus. Piirkondlik esimees Janne Nurmik ütles eile Meie Maale, et lõplikku vastust, kumba teed minnakse, veel anda ei saa.



“Täna mul sellele küsimusele vastust ei ole,” nentis Nurmik, lisades, et vastamine eeldab piirkonna juhatuse eelnevat kokkusaamist.



Pärastlõunal täpsustas Nurmik, et juhatus leidis eile võimaluse siiski kokku tulla. “Selleks hetkeks oli meieni jõudnud erakonna juhatuse eileõhtune (esmaspäevane –toim) otsus, mille kohaselt läheb Keskerakond kohalike omavalitsuste valimistele 2017. aasta sügisel üle Eesti erakonna lipu all ehk oma nimekirjadega.”



Sellest lähtudes otsustati Nurmiku sõnul, et erakonna Saaremaa valimisnimekirjaga hakkavad tegelema piirkonna esimees ja juhatus, kes valitakse korralisel aastakonverentsil, mis praeguse seisuga peaks toimuma 11. veebruaril.



Keskerakonna Saaremaa piirkonna liikmeskonda kuulub praegu ligikaudu 260 liiget.



Keskerakonna taustaga Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker, kes teadaolevalt läheb kohalikele valimistele Saarlase valimisliidu koosseisus, kinnitas eile veel kord, et tema oma otsust muutma ei hakka.



Kaubamärki ei tasu häbeneda



Saarlase valimisliidu esimene suurem koosolek toimub täna. Valimisliidu üks initsiaatoreid on ka Kuressaare linnavolikogu esimees, IRL-i kuuluv Toomas Takkis.



“Keskerakonnal pole küll vaja oma kaubamärki häbeneda, hoopis vastupidi, see annab valijale kindlustunde, et väljakäidud lubadused ning programm ei muutu üleöö,” märkis Keskerakonna peasekretär Jaak Aab pärast esmaspäevast kohtumist.



Tema sõnul peaksid valimisliidud jääma ikkagi erakondliku kuuluvuseta kandidaatidele, sest vastasel juhul ei ole see olukord valijate suhtes aus. Mart Mäeker viimasega ei nõustu.



“Ma ei leia, et haldusreform oleks parteidele vajalik – see on ikkagi Saaremaa elanike jaoks vajalik. Ka ei arva ma, et parteid esindaksid rahvast paremini ja kannaksid kuidagi suuremat vastutust kui valimisliidud,” ütles Mäeker, kelle hinnangul on parteide poliitilisest vastutusest rääkimine naljanumber.



“Kõige sügavamalt ämbritesse astunud Juhan Parts edutati vastutamise asemel hoopis Euroopasse kõrgepalgalisele kohale,” viitas Mäeker Partsi saatmisele Eesti esindajana Euroopa Kontrollikotta.



