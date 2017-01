Uudised

Tuukrid otsivad Karujärvest lõhkekehi

Kolmapäev, 18. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Kolmapäev, 18. jaanuar 2017. Jüri Saska. Seoses eelnevatel aastatel Linderahu ja Suursaare ümbrusest leitud lõhkekehadega plaanib mereväe tuukrigrupp korraldada Karujärvel 6.–10. veebruarini sukeldumislaagri.



Laagri eesmärk on otsida eespool mainitud saarte ümbruses veealuseid lõhkekehasid, märgib kaptenleitnant mereväe ülema ülesannetes Jüri Saska (pildil) Lääne-Saare vallavanemale Tiina Luksile saadetud kirjas.



Sukeldumiste käigus avastatud lõhkekehad antakse Saska kinnitusel üle päästeameti demineerimiskeskusele, kes toimetab need ohutusse kohta. Lõhkamistöid Karujärves ei tehta.



Sukeldumislaagri varustus ja konteinerid paigutatakse Karujärve puhkeküla territooriumile. Nendega on mereväe ülema kohusetäitja sõnul olemas ka vastavad kokkulepped.



Jüri Saska palub valda teavitada eespool kirjeldatud tegevusest ka Karujärvega piirnevate maaüksuste valdajaid. Laagri eesmärk on otsida eespool mainitud saarte ümbruses veealuseid lõhkekehasid, märgib kaptenleitnant mereväe ülema ülesannetes Jüri Saska (pildil) Lääne-Saare vallavanemale Tiina Luksile saadetud kirjas.Sukeldumiste käigus avastatud lõhkekehad antakse Saska kinnitusel üle päästeameti demineerimiskeskusele, kes toimetab need ohutusse kohta. Lõhkamistöid Karujärves ei tehta.Sukeldumislaagri varustus ja konteinerid paigutatakse Karujärve puhkeküla territooriumile. Nendega on mereväe ülema kohusetäitja sõnul olemas ka vastavad kokkulepped.Jüri Saska palub valda teavitada eespool kirjeldatud tegevusest ka Karujärvega piirnevate maaüksuste valdajaid.

Veel artikleid samast teemast »