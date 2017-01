Uudised

Teisipäev, 17. jaanuar 2017.



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 17. jaanuar 2017. Verivärske brändi kasutamise idee õppevõimalusi tutvustavas reklaamis tuli Jaanis Priilt. FOTO: Valmar Voolaid Eile jagasid Saaremaa väikelaevaehitajad sotsiaalmeedias oma tegevusi tutvustavat veebireklaami, milles on rakendatud eelmise nädala reedel EAS-i poolt avalikkusele tutvustatud uut Eesti brändi ja lugu, mis pälvis nädalavahetusel palju tähelepanu ja kriitikat.



“Eesti väikelaevaehituse õppevõimalusi tutvustav veeb oli meil värskelt valmis ja olemas,” sõnas väikelaevaehituse kompetentsikeskuse teadmussiirde juht Jaanis Prii. “Kuna ajastus oli hea, otsustasime kohe kasutada uut Eesti lugu ja tunnusmärke.”



TTÜ Eesti mereakadeemia väikelaevaehituse kompetentsikeskuse ja Kuressaare ametikooli ühisel laevaehituse ja meretehnikaga seotud õppimisvõimalusi tutvustaval saidil on kasutatud nii spetsiaalselt brändile loodud tunnusfonti Aino kui “est” elementi.



Lisaks on saarlased omalt poolt rõhutanud tekstis neile iseloomulikku “ö”-d.

Õpivõimalusi tutvustava veebi valmistasid TTÜ Kuressaare kolledž ja Kuressaare ametikool ette eelmise aasta lõpus, rahastus tuli programmist “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks”.



Plaan oli see avalikustada kevade poole, kui erialavaliku küsimus noorte inimeste jaoks pakilisemaks muutub.



Kasutatud ka rändrahnu



“Nüüd pakkus Eesti bränd lihtsalt vastupandamatu võimaluse teha sellest veebist esimene Aino-rakendus, sest see klappis meie õppetutvustuse kontseptsiooniga,” rõõmustas kompetentsikeskuse juhataja Anni Hartikainen.



“Kuna 80% Eesti laeva- ja paadiehitusest asub Saaremaal, lubasime endale väikese täienduse ja rõhutasime lisaks e-le ka paari täpitähte. Samuti keerasime brändi study-estonia märgi eestikeelseks: Öpi Eestis.”



Hartikainen lisas, et kuna e- ja est-elementides kasutatakse üksnes väiketähti, vajas bülletääni kujundus veidi muutmist. Nii asendati stiiliühtsuse eesmärgil tekstis läbivad suurtähed ja suurtähed lõikude ning pealkirjade alguses väiketähtedega.



Otseselt pole küll tutvustusmaterjali kujunduselemendina kurikuulsaks saanud rändrahnu motiivi kasutatud, ent tähelepanelik vaataja leiab ka selle.

Nimelt kükitab väike laevakapteni või -ehitaja kutsest unistav poisike oma paberlaeva ujutades just nimelt ühel rahnul.



