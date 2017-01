Uudised

Juubelikandlepäevalt viidi kaasa super-emotsioonid

Teisipäev, 17. jaanuar 2017.



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 17. jaanuar 2017. 15. kandlepäev läks korraldajate ja publiku jaoks korda. FOTO: Kalmer Saar “Super!” ütles kandlepäevade korraldaja Õie Pärtel juubeliürituse kohta. Ning nii see ilmselt oli – 15. kandlepäeval oli palju rahvast, nii kuulajaid kui mängijaid.



Vähesed kutsutud ei saanud tulla, aga sellest polnud midagi. Saali jagus hulgaliselt kuulajaid-vaatajaid-nautijaid. Ühtekokku kestis kontsert kaks ja pool tundi.



Enamasti on Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste sõnul raske ennustada, kui pikaks see või teine etteaste võib kontserdil venida, seega ei olnud ajakava väga jäik.



“Seekord tegime ka kuueleheküljelise voldiku, mis võttis kokku kõik need 15 aastat,” sõnas Viljaste. Sellest on olemas nii digitaalne variant kui ka trükis. Voldiku sai iga üritusel osaleja koju kaasa. Kirjas on kandlepäeva külalised ja kavad läbi aegade koos ajalehelugude ja piltidega.



Nii oli paljudel leidmisrõõmu – kui mitmel kandlepäeval ta on olnud ja käinud. Sündmus on saanud järjest menukamaks – kui esimestel kandlepäevadel oli saalis vaid neli-viis inimest, siis seekord oli saal täis.



Tänavusel kandlepäeval õpitubasid ei olnud ning kontserti kuulati/vaadati teelauas istudes.



