Õie-Maria Tehu peab täna suurt juubelit

Teisipäev, 17. jaanuar 2017.



Autor: Vilma Rauniste Teisipäev, 17. jaanuar 2017. Tänaseks ulatub Õie looming, nii sõnad kui viis, poolesaja lauluni. Foto: Valmar Voolaid Õie-Maria Tehu, armastatud laulik Sõrvest, jõuab täna kolmveerandsajanda verstapostini. Õie eluaastad on olnud väga viljakad, täis helisevat muusikat ja imelisi seiklusi.



Ta on Saaremaa kultuurielu rikastanud nii oma laululoominguga kui ka andeka pillimängija ja lauljana. Seda juba kuuskümmend aastat! Ja ikka veel on ta väge täis.



1960-ndatel, olles saanud kahekümneseks, sündis tema esimene omaloodud laul “Talveserenaad”. Tollase Kingissepa rajooni isetegevusülevaatusel saavutas ta sellega esikoha. Tänaseks ulatub Õie looming, nii sõnad kui viis, poolesaja lauluni. Mitmed neist on saavutanud aastate jooksul auhinnalisi kohti.



Näiteks Kuressaare merepäevade raames “Merelaulud 2010” eripreemia, “Merelaulud 2011” publiku lemmik, vabariiklikul konkursil “Seeniori laul 2012” lauluga “Kodusadam” 3. koht.



Ivo Linna laulis plaadile



Tõeline pärl on Õie “Oo, Sõrvemaa”, mis on muutunud Sõrve hümniks. Heliplaadile on selle laulnud Ivo Linna mõni aasta tagasi. Juubeli puhul, küll väikse hilinemisega, on valmimas järgmine heliplaat Õie lauludest, millest mitmed on tuntuks laulnud Torgu meesansambel Torgu Poisid, kelle saatjaks on Õie tihti ise olnud.



1990-ndail sai tema osavõtul tuntuks Torgu tantsubänd Süd Vester, mis oli nõutud üle Saaremaa. Enam kui kümme aastat mängis ta Kuressaare rahvapilliansamblis Anna Minna. Sel ajal on tal olnud ligi 900 esinemist, kuu jooksul keskmiselt kuus esinemist.



Õie on kutsutud laulma-mängima enam kui sajasse pulma ja palju enamatele juubelisünnipäevadele. Ta on ka värsside sepistaja. Mitmed paksud kaustikud on tema käsikirjas luuletusi täis. Sajast ikka palju rohkem, neist viiekümnele on ta loonud ka viisi.



Ta on nõutud akordionimängija tänase päevani, toetades nii kohaliku kogukonna üritusi ning on oodatud pillimees ka naabervaldade turismitaludes. Inimeste südamed on ta võitnud oma lauludega merest ja Sõrvemaast.







Pidu on tasuta



Selle andeka ja tegusa naise juubelit tähistatakse 4. veebruaril Nasva klubis tema austamisõhtul. Üritus algab kell 18. Esitlusele tuleb tema lauludega uus heliplaat, mida on võimalik siis ka osta.



Juubilari tulevad tervitama Sõstrad Salmelt, Torgu Poisid Torgust ja Sireenid Nasvalt. Kahele viimati nimetatule on Õie teinud ansambli nimilaulu. Plaadil esitavad Õie lugusid Ain Kivilo ja juubilar ise. Tantsuks mängib samuti Ain. Pidu on kõigile tasuta.



Õiele palju tervist ning jätkuvalt laulu- ja pillimängulusti! Loodame, et sünnib veel uusi südameid vallutavaid lugusid.



