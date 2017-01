Uudised

Vabatahtlikud merepäästjad valmis aitama ka talvisel ajal (1)

Teisipäev, 17. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 17. jaanuar 2017. SVMS käis Kesselaiul abis, saarele lähenedes säästeti mootorit ja üks vabatahtlikest pukseeris aluse randa oma kondimootoriga. FOTO: Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Selts Laupäeval käisid Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi (SVMS) liikmed maavalitsuse palvel Kesselaiu saarevahil abis, et saarevahi toiduvarusid täiendada ja loomadele heinapalle ette viia.



SVMS-i eestvedaja Maidu Lempu kinnitas, et vabatahtlikud merepäästjad on ka väljaspool hooaega valmis reageerima.



Kaudselt võib seda olukorda siiski abi osutamise sündmuseks nimetada ja saanud maavalitsuselt palve, vaadati üle oma varustus ja koostati neljaliikmeline meeskond.



Muhulased tegid eelluure ise ära



“Arvestades, mida on vaja teha, valisime mehed ning ilmastikuolude ja jääsupi tõttu, mis meres liikus, kasutasime Ruhnu allüksuse paati,” selgitas Lempu.



Algselt oli maavalitsusel palve transportida Kesselaiule abiline, sest praegused olud ei lase igal alusel saarele pääseda, kuna sadamad on jääs. Muhu vallavanema Raido Liitmäega arutati läbi, kust on üldse võimalik paati vette lasta.



“Nad tegid eelluure ära ja leidsid Kuivastu juures ühe vana lautrikoha, kust paat vette lasti,” sõnas merepäästja.



Kesselaiule läheneti lõunast ning silduti randa, mitte sadamasse. Saarele lähenedes seisati alust säästes mootor ning üks meeskonna liikmetest pukseeris paadi oma kondimootori abil kaldale.



Lempu tõdes, et kuigi sel nädalavahetusel õnnestus saarele appi minna, siis tegelikult ei ole SVMS-i varustus piisav – vaja oleks hõljukit, millega saab liigelda igas olukorras.



Heinapallid loomadele ette



Teisalt oli abi sellest, et kõik maakonna alused olid Kuressaarde talvekorterisse toodud. “Kui alus oleks Ruhnus olnud, poleks me saanud reageerida,” oli ta kindel.



Laupäevase käiguga viidi Kesselaiu saarevahile Elsa Vatterile, tema kassidele-koertele süüa ja aidati kohapeal loomadele heinapallid ette viia. Sellega jäi Vatter väga rahule, sest ta pole oma sõnul juba kolm kuud saarelt välja saanud.



“Jäin väga rahule. Tegid mul ilusti ära töö, mis vaja oli,” ütles naine rõõmsalt. SVMS-i eestvedaja Maidu Lempu kinnitas, et vabatahtlikud merepäästjad on ka väljaspool hooaega valmis reageerima.Kaudselt võib seda olukorda siiski abi osutamise sündmuseks nimetada ja saanud maavalitsuselt palve, vaadati üle oma varustus ja koostati neljaliikmeline meeskond.“Arvestades, mida on vaja teha, valisime mehed ning ilmastikuolude ja jääsupi tõttu, mis meres liikus, kasutasime Ruhnu allüksuse paati,” selgitas Lempu.Algselt oli maavalitsusel palve transportida Kesselaiule abiline, sest praegused olud ei lase igal alusel saarele pääseda, kuna sadamad on jääs. Muhu vallavanema Raido Liitmäega arutati läbi, kust on üldse võimalik paati vette lasta.“Nad tegid eelluure ära ja leidsid Kuivastu juures ühe vana lautrikoha, kust paat vette lasti,” sõnas merepäästja.Kesselaiule läheneti lõunast ning silduti randa, mitte sadamasse. Saarele lähenedes seisati alust säästes mootor ning üks meeskonna liikmetest pukseeris paadi oma kondimootori abil kaldale.Lempu tõdes, et kuigi sel nädalavahetusel õnnestus saarele appi minna, siis tegelikult ei ole SVMS-i varustus piisav – vaja oleks hõljukit, millega saab liigelda igas olukorras.Teisalt oli abi sellest, et kõik maakonna alused olid Kuressaarde talvekorterisse toodud. “Kui alus oleks Ruhnus olnud, poleks me saanud reageerida,” oli ta kindel.Laupäevase käiguga viidi Kesselaiu saarevahile Elsa Vatterile, tema kassidele-koertele süüa ja aidati kohapeal loomadele heinapallid ette viia. Sellega jäi Vatter väga rahule, sest ta pole oma sõnul juba kolm kuud saarelt välja saanud.“Jäin väga rahule. Tegid mul ilusti ära töö, mis vaja oli,” ütles naine rõõmsalt.

Veel artikleid samast teemast »