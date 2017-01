Uudised

Noortejaama ehitustööd lõpusirgel

Teisipäev, 17. jaanuar 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 17. jaanuar 2017. Noortejaama ventilatsiooniruum on valmis. Noortekeskuse direktor Arnek Grubnik tõdes, et keskuse valmimisele ollakse väga lähedal. Foto: Sigrid Osa Eile toimus Kuressaare avatud noortekeskuse ehituse vastuvõtmine. Ehitustöödega ollakse lõpusirgel.



Arens Ehitustööd AS projektijuht Mart Loik tõdes, et tegu on kiire objektiga, mille jooksul tuli ette ka mitmeid takistusi, mis lahendati kiiresti, käigupealt ära.



Viimased tööd sel nädalal



“Viimased nokkimised, ja saame valmis. Siin tuli töid juurde. Viimasel hetkel tuli neli ruumi juurde, kuhu linn tellis viimistluse, mida alguses polnud plaanitud. Lisatööd plaanimegi selle nädala lõpuks ära teha. Lõpptulemus tuleb hea ja julgen oma lapsed küll siia noortekasse saata,” rääkis Loik.



Ehitustööd on põhimõtteliselt valmis ja pärast sisustamist saab Noortejaam uutes ruumides alustada veebruari lõpus.



