Mõntusse LNG terminali siiski ei tule

Teisipäev, 17. jaanuar 2017.



Autor: MM Teisipäev, 17. jaanuar 2017. Mihkel Undrest. FOTO: Valmar Voolaid Detsembris kirjutas portaal portnews.ru, et Vene gaasiettevõte LNG Gorskaya LLC kavandab Saaremaa lõunaosas asuvasse Mõntu sadamasse vedelgaasi (LNG) punkerdamise terminali, mis oleks osa suuremast, ligi 33 miljonit eurot maksvast projektist, kuid nüüdseks on selgunud, et Mõntu sadamasse LNG terminali ei tule.



“Ei tule mitte midagi. Ühendust on võetud, aga oleme omavahel selgeks teinud, et seda projekti sellises kohas sellisel määral ei tule,” ütles OÜ Mõntu Sadama juhatuse liige Mihkel Undrest BNS-ile.



Keskusesse kavandati Portnewsi andmetel 5000-kuupmeetrist ujuvat LNG-hoidlat ning kaid punkerdatavate laevade jaoks. Laevu plaaniti punkerdada 1300-kuupmeetrise mahutavusega tankerlaevast.



LNG Gorskaya Overseas OÜ asutati möödunud aasta 10. oktoobril. Firma juhatusse kuulub Kirill Lyats, kes on ka firma omanik. Ettevõte on osa Vene LNG Gorskaya LLC-st, mille direktor Lyats samuti on.

