Politsei võttis mobiiliga roolis lobisejad vahele (9)

Teisipäev, 17. jaanuar 2017.



Autor: MM Teisipäev, 17. jaanuar 2017. Politsei teenindas eelmisel nädalal kokku 38 väljakutset, alustas 24 väärteomenetlust, millest enamik oli liiklusrikkumised ja neist omakorda enamik lubatud sõidukiiruse ületajad.



Nädala jooksul kontrolliti liikluses kokku 145 juhti ja on hea meel tõdeda, et ühtegi joobeseisundis liiklejat ei pidanud liiklusest kõrvaldama. Kainenema toimetati kaks isikut ja alustati kaht kriminaalmenetlust.



9. jaanuaril kell 12.12 kõrvaldati Lääne-Saare vallas sõiduauto juhtimiselt 24-aastane mees, kellel polnud juhtimisõigust. Kuna isikut on ka varem karistatud samasuguste rikkumiste eest, alustati antud juhtumi puhul kriminaalmenetlust sõiduki süstemaatilise juhtimise eest juhtimisõiguseta isikuna.



Kaks päeva hiljem, 11. jaanuaril karistas kohus mootorsõiduki juhti vangistusega, mis asendati üldkasuliku tööga. Lisaks konfiskeeriti mehelt teo toimepanemisvahendiks olnud sõiduauto, mis antakse pärast otsuse jõustumist üle maavalitsusele.



Buss kraavis



Toimus ka kaks liiklusõnnetust, mõlemad reedel kahetunnise vahega. 13. jaanuaril kell 10.30 toimus liiklusõnnetus Pihtla vallas, kus 68-aastane mees sõitis väikebussiga teelt välja kraavi. Juht toimetati Kuressaare haiglasse kontrolli, kuid lasti samal päeval kodusele ravile.



13. jaanuaril kell 12.30 teatati Lääne-Saare vallast, et 62-aastase mehe juhitud traktoril purunes rehv, mille tagajärjel libises haakes olev käru teelt välja vastu liiklusmärki. Inimesed õnnetuses viga ei saanud.



Laupäeva öösel vastu pühapäeva teatati ka ühest lähisuhtevägivalla juhtumist. 15. jaanuaril kell 1.24 tuli hädaabiteade Kuressaare linnast, kus naine palus abi 27-aastase mehe korralekutsumiseks, kuna isik on alkoholijoobes ja agressiivne. Mees siiski rahunes ja lahkus selleks ööks kodust.



Neljapäeval, 12. jaanuaril korraldas politsei reidi, mille käigus kontrolliti turvavarustuse kasutamist ja juhtide kõrvalisi tegevusi.



Kokku kontrolliti 14 juhti, kellest kahe puhul alustati väärteomenetlust seoses turvavarustuse mittekasutamise ja juhtimise ajal mobiiltelefoniga rääkimisega.



"Reidi tulemusena saab kinnitada, et juhtimise ajal mobiiltelefoniga rääkimine on küll vähenenud, kuid siiski tuletan meelde, et juhil on juhtimise ajal keelatud igasugused kõrvalised tegevused, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist, sealhulgas kasutada telefoni ilma käsi vabaks jätva vahendita ja hoida sõiduki liikumise ajal telefoni käes," rõhutas Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi.

