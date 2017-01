Uudised

PEAMINISTER AINULT MEIE MAAS! Jüri Ratas: saarlastele olgu praamisõit tasuta!

Teisipäev, 17. jaanuar 2017.



Autor: Ines Vapper Teisipäev, 17. jaanuar 2017. Esimese pika intervjuu peaministrina maakonnalehele andis Jüri Ratas Meie Maa ajakirjanikule. FOTOD: Tambet Allik Laupäeval esimest korda peaministrina Saaremaa pinnale astunud Jüri Ratas tõdes Meie Maale antud eksklusiivintervjuus, et väikese poisina olid just siinsed väikesaared ja laiud need, kus koos emaga enamik suvesid mööda saadeti.



Olete ema poolt Saaremaa juurtega. Mis teid Saaremaaga seob?



Ema küll siin ei sündinud, kuid minu vanaisa on Saaremaalt pärit ja isapoolne vanaema on samuti Saaremaalt – seega siinsete juurtega on mul palju ühist. Täpsemalt, isapoolne vanaema on Lümanda kandist ja emapoolne vanaisa Pöidelt Kanissaare külast.



Lapsepõlv möödus siis enamjaolt pealinnas, kuid suure osa ajast ka saarel?



Kuna ema töötas (geograafina – toim) välitöödel, olime alati suviti mitu nädalat ka Saaremaal, tihtipeale siinsetel laidudel. Näiteks on minu isiklik kaugushüpperekord – neli meetrit – tehtud just Orissaares. Olin siis 10- või 11-aastane ja pole elus enam kaugemale hüpanud. Mingil põhjusel sattusin neljal või viiel suvel Orissaarde kergejõustikutrenni.



Seoseid Saaremaaga ikka on, kui meenutama hakkate.



Suvisel ajal oli kindel reegel, et pidin minema jalgsi Vilsandilt Vesiloole. Kaheksakümnendatel oli põnev avastada rannikult näiteks mõnelt laevalt pärit Soome piimapakki, samuti sai korjatud palju nõmmeliivateed. Kusjuures siis oli veel Vilsandil poodki avatud.



Kas Vene piirivalve oli selleks ajaks lahkunud?



Minu aktiivne Vilsandil käimine kestis 90-ndate alguseni. Ööbisime Mändre talus, millest vasakut kätt jäi piirivalvetorn ja teisele poole kasarmud. Saaremaal Vene piirivalve veel oli, kuid Vilsandil enam mitte.



Paljud looduskaitsealad ja nende korrashoid on jäänud soiku, sest hooldab küll RMK, kuid kohapeal inimest enam ei ole – kas on ametikoht koondatud või vanad tegijad jäänud pensionile.



Eks see ole üle-eestiline probleem. Vilsandi kohta veel niipalju, et kui 3–4-aastase poisina seal käima hakkasin, tekkis selle kohaga emotsionaalne side – olen näinud Vilsandit nii veoauto kastist kui väikesest paadist, sest praktiliselt iga suvi käisin emaga seal kaasas.



Jaanipäeva paiku toimusid kunagise koolimaja territooriumil viktoriinid, kus iga osaleja võitis. Sellest koolimaja hoonest on tänaseks muidugi järel vaid mõned trepiastmed.



Juurte poolest olete seotud ka Ida-Saaremaaga. Mis kohaga täpsemalt?



Minu jaoks on huvitav, kui keegi ütleb, et ta läheb Leisi. Minu jaoks on Leisi hoopis teine, mitte see suur Leisi, vaid see, mis asub sealsamas Pöide vallas, kus Kõrkvere poe juurest paremale ära keerates asub Leisi küla – seal olen samuti palju suvesid mööda saatnud.



Kui tihti praeguses eluetapis Saaremaale satute?



Väga palju. Ühelt poolt olen viimasel kümnel aastal riigikogu tööl olles usinasti Saaremaal käinud. Teisalt, olles neli aastat korvpalliliidu president, tõime saarele mitmeid Eesti mõistes tipptasemel korvpallivõistlusi, näiteks toimusid Eesti meistrivõistluste II liiga karikavõistlused 2014. aastal Orissaares, Eesti karika finaalmängud peeti veidi rohkem kui aasta tagasi Kuressaares.



Rääkides veel Pöidest, siis sealne rahvas on otsustanud jääda Saaremaa valla loomise protsessist kõrvale.



Mis teeb meele vahel kurvaks, on see, et kui käin vaatamas oma tuttavaid või sugulasi – neid radu, kus lapsepõlves väga tihti käisin –, siis tõsiasi on see, et mõnikord pead vaatama ainult kas maja või hoovi, sest majas enam kedagi ei ela. Ühelt poolt vanemad inimesed on kahjuks siit ilmast lahkunud, samuti on neid, kes on ära kolinud.



Millisena Saaremaa haldusreformi protsessis paistab? Kas see julge suund, mis siin võeti, õigustab end siiski tulevikus?



Saaremaa ja siinsed omavalitsusjuhid on olnud hästi tublid. Loen seda potentsiaali, mis on kogu protsessile siitpoolt antud, väga suureks.

Esiteks oleme leppinud valitsuskoalitsioonis kokku, et taastame 30 miljoniga omavalitsuste tulubaasi ja üksikisiku tulumaksu protsendi, mis 2009. aastal ära võeti.



Teatud valdkonnad, mis on praegu riiklikul tasemel organiseeritud, näiteks ühistransport, peaksid tulema kohaliku taseme alla. Samuti koolilõuna toetuse tõstmine 78 sendilt 1 eurole.



Samas on valitsuse tasandil võetud vastu otsus maavalitsuste likvideerimiseks – neid asutusi meil aasta pärast enam ei eksisteeri.



Täna, kui meil on arutelu all riigireform ja maavalitsuste teema, näen valitsuskoalitsiooni tasandil suurt valmisolekut, et need funktsioonid, mida maavalitsus kannab, peaksid jääma kohaliku omavalitsuse kätte koos rahastusega. Oluline on, et tekiks ka suurem võimekus väga heade spetsialistide leidmiseks.



2018. aasta jaanuarist alustab tööd ka Saaremaa vald. Kas see ajaline kokkulangevus maavalitsuse lõpetamisega endaga segadust kaasa ei too? Varem räägiti, et maavalitsused lähevad kinni 2018. aasta märtsist.



Enne 2018. aasta 1. jaanuari maavalitsused igal juhul tööd ei lõpeta. Ka lõplik üleminekuaeg ja ülesannete ümberjagamise kava tuleb nii valitsuse kui riigikogu tasandil veel kokku leppida. Inimesed, kes iga päev riigi- ja haldusreformiga tegelevad, ütlevad, et 6–10 kuud on piisav etteteatamisaeg.



Ja võimalikult paljud spetsialistid saaksid kohapeal töö säilitada?



20. jaanuaril toimub valitsuse seminar, kus võtame tõsiselt arutelu alla teatud riigiametite ja organisatsioonide väljaviimise Tallinnast maakondadesse.



Kuid mis saab ikkagi Ruhnust?



Jääb Eesti riigile.



Kuidas suhtute ruhnlaste suurde soovi jääda eraldi omavalitsuseks?



Suhtun sellesse tugevalt positiivselt. Ma isegi ei saa aru, kust tuleb see suur kartus, et Ruhnu ei jää iseseisvaks.



Teatavasti tõstatus teema haldusreformi Lääne-Eesti piirkondlikus komisjonis.



Aga üks natuke Saaremaa juurtega, hetkel Tallinna linna elanik Jüri näiteks arvab, et Ruhnu võiks jääda iseseisvaks.



Seda on rõõm kuulda. Üle ega ümber ei saa ka kohalike valimiste teemast, aeg lendab ju armutult. Milline on Keskerakonna positsioon Saaremaal? Teatavasti on loomisel ka Saarlase valimisliit. Kas te ei karda, et osa siinseid keskerakondlasi võib laiali joosta?



Ei karda. Ega Keskerakond pole organisatsioon, kes ei lase inimesi kuhugi minna, erakonda kuulumine on samuti vabatahtlik.



Kui võtame statistika, siis meie tulemus on Saaremaal olnud väga tugev – oleme olnud teisel kohal, välja arvatud 2013, kui meie tulemus kohalikel valimistel tõesti langes.



Praegu on aasta 2017 ja arvan, et Saaremaa piirkonna juhatus ja liikmed leiavad siin ühtse meeskonnana väljaminekuks ühise keele. Loodan, et see nimekiri kannab Eesti Keskerakonna nime, meil saab olema tugev linnapeakandidaat ja selle nimel teen ka täna tööd.



Tuues näiteks kas või Kuressaare, siis näeme, et omavalitsust saab edukalt juhtida ka ilma erakondliku kuuluvuseta.



Suhtun sellesse hästi. Esimene eeldus juhtivale kohale pääsemiseks ei peaks olema parteipilet, vaid sisuline töö. Usun, et nii Madis Kallas kui Mart Mäeker on näidanud häid tulemusi Kuressaare linna juhtimisel ja teinud kõik, mis tänases Eesti seadusandluses ja finantsolukorras võimalik.



Ma ei arva, et omavalitsustes, kus me ei näe juhikohtadel erakondade tipp-poliitikuid, oleks midagi halvasti.



Lõpetuseks filosoofilisem küsimus – sel nädalalgi räsisid saari tormituuled, mistõttu oli praamiliiklus häiritud. Sillauuringud on pandud mõneks ajaks pausile. Kas saarlaste ja saarel tegutsevate ettevõtete ülesõit peaks olema reguleeritud kuidagi teistmoodi?



Arvan, et parvlaevapiletid Eesti kahe suursaare ja mandri vahel peaksid olema kohalikule elanikule riigi poolt doteeritud. Samuti need ettevõtjad, kes annavad saarlastele tööd, vajavad tegutsemisinvesteeringu kindlust. Vastus on, et toetan seda mõtet.



Samuti oleks oluline maksuerisuste kehtestamine siinsetele ettevõtetele – isegi praegune koalitsioon on eraldanud 20 miljonit eurot, et teha maksuerisusi teatud ettevõtlusvaldkondadele.



Ilmselt saavad need olema energeetika valdkonnas, aga üldse pole välistatud, et miks mitte ka regionaalset aspekti arvesse võttes.



