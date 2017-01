Uudised

SLK ootab infot parvlaevaliinide hangete kohta (1)

Esmaspäev, 16. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Ärimees Vjatšeslav Leedole kuuluv Saaremaa Laevakompanii ootab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt (MKM) infot selle kohta, kas ja millal plaanib MKM korraldada kolme Ruhnut teenindava ning Hiiumaa ja Saaremaa vahelise parvlaevaliini operaatori leidmise hanked.



“Pöördume MKM-i poole palvega saada informatsiooni ning kinnitust, kas ning millal plaanib MKM korraldada riigihanked Ringsu-Munalaid, Ringsu-Pärnu ja Ringsu-Roomassaare parvlaevaliinil ning Sõru-Triigi parvlaevaliinil operaatorteenuse pakkuja leidmiseks järgnevaks kuni kümneks aastaks,” seisab ettevõtte kirjas, mis on algselt saadetud ministeeriumile mullu 10. novembril.



MKM, Saare maavalitsuse ning Väinamere Liinid OÜ vahel 23. aprillil 2012 sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise leping Ringsu-Munalaid, Ringsu-Pärnu ja Ringsu-Roomassaare parvlaevaliinil lõpeb 30. aprillil. MKM-i ja AS-i Kihnu Veeteed vahel 2. septembril 2016 sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise leping Sõru-Triigi parvlaevaliinil lõpeb 30. aprillil. Mõlema liinilepingu lõppemiseni on jäänud vähem kui neli kuud.



“Tagamaks katkematu liinivedu ning seadusega kooskõlas olevate riigihangete läbiviimine, tuleb hankija(te)l aegsasti läbi viia kõnealused riigihanked operaatorteenuse pakkujate leidmiseks, samuti teha hankedokumendid aegsasti ja nõuetekohaselt kättesaadavaks kõigile huvitatud isikutele. Nimetatu aitab muu hulgas ära hoida olukorda, kus hankija(te)l ei jätku riigihangete läbiviimiseks piisavalt aega ning riigihanked tuleb seetõttu kiirustades läbi viia,” kirjutab ettevõte.



Leping lühiajaline



OÜ-ga Väinamere Liinid sõlmitud Sõru-Triigi laevaliini teenindamise leping lõppes septembri lõpus, mistõttu korraldas MKM kolm riigihanget, mis erinevatel põhjustel nurjusid. Seetõttu otsustati neljandal korral väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse kasuks, millele laekus üks pakkumus AS-ilt Kihnu Veeteed.



Sõlmitud avaliku teenindamise leping on lühiajaline, kestusega umbes seitse kuud, kuna alates maist on liinile oodata uut reisiparvlaeva Soela, mis on spetsiaalselt valmistatud Saaremaa ja Hiiumaa vaheliseks laevaühenduseks. Uus laev võtab korraga peale 200 reisijat ja kuni 22 sõiduautot või kaks veoautot. Selle maksumus on 9,4 miljonit eurot ja tellijale üleandmise tähtaeg on 26. aprill.



Laev antakse kasutamiseks kuni viieks aastaks ministeeriumi korraldatava riigihanke tulemusena sõlmitava avaliku teenindamise lepingu alusel eraoperaatorile liinivedudeks. Sõru-Triigi parvlaevaühenduse aastane dotatsioonisumma riigilt on ligikaudu 1,3 miljonit eurot. Autor: BNS Esmaspäev, 16. jaanuar 2017.“Pöördume MKM-i poole palvega saada informatsiooni ning kinnitust, kas ning millal plaanib MKM korraldada riigihanked Ringsu-Munalaid, Ringsu-Pärnu ja Ringsu-Roomassaare parvlaevaliinil ning Sõru-Triigi parvlaevaliinil operaatorteenuse pakkuja leidmiseks järgnevaks kuni kümneks aastaks,” seisab ettevõtte kirjas, mis on algselt saadetud ministeeriumile mullu 10. novembril.MKM, Saare maavalitsuse ning Väinamere Liinid OÜ vahel 23. aprillil 2012 sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise leping Ringsu-Munalaid, Ringsu-Pärnu ja Ringsu-Roomassaare parvlaevaliinil lõpeb 30. aprillil. MKM-i ja AS-i Kihnu Veeteed vahel 2. septembril 2016 sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise leping Sõru-Triigi parvlaevaliinil lõpeb 30. aprillil. Mõlema liinilepingu lõppemiseni on jäänud vähem kui neli kuud.“Tagamaks katkematu liinivedu ning seadusega kooskõlas olevate riigihangete läbiviimine, tuleb hankija(te)l aegsasti läbi viia kõnealused riigihanked operaatorteenuse pakkujate leidmiseks, samuti teha hankedokumendid aegsasti ja nõuetekohaselt kättesaadavaks kõigile huvitatud isikutele. Nimetatu aitab muu hulgas ära hoida olukorda, kus hankija(te)l ei jätku riigihangete läbiviimiseks piisavalt aega ning riigihanked tuleb seetõttu kiirustades läbi viia,” kirjutab ettevõte.OÜ-ga Väinamere Liinid sõlmitud Sõru-Triigi laevaliini teenindamise leping lõppes septembri lõpus, mistõttu korraldas MKM kolm riigihanget, mis erinevatel põhjustel nurjusid. Seetõttu otsustati neljandal korral väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse kasuks, millele laekus üks pakkumus AS-ilt Kihnu Veeteed.Sõlmitud avaliku teenindamise leping on lühiajaline, kestusega umbes seitse kuud, kuna alates maist on liinile oodata uut reisiparvlaeva Soela, mis on spetsiaalselt valmistatud Saaremaa ja Hiiumaa vaheliseks laevaühenduseks. Uus laev võtab korraga peale 200 reisijat ja kuni 22 sõiduautot või kaks veoautot. Selle maksumus on 9,4 miljonit eurot ja tellijale üleandmise tähtaeg on 26. aprill.Laev antakse kasutamiseks kuni viieks aastaks ministeeriumi korraldatava riigihanke tulemusena sõlmitava avaliku teenindamise lepingu alusel eraoperaatorile liinivedudeks. Sõru-Triigi parvlaevaühenduse aastane dotatsioonisumma riigilt on ligikaudu 1,3 miljonit eurot.

Veel artikleid samast teemast »